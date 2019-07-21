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Мина на КПВВ "Майорское": пограничники приняли важное решение
Взрывотехники завершили работу на КПВВ «Майорское», где 21 июля были обнаружены взрывоопасные предметы. Пропуск граждан через линию разграничения возобновили в 19:10. Ради ускорения процесса к оформлению граждан привлекли в Госпогранслужбе увеличили численность смены пограничных нарядов.
Как сообщили в Государственной пограничной службе, до конца дня КПВВ будет функционировать в реверсном режиме — сначала линию разграничения пересекают граждане, следующие на временно оккупированную территорию. После завершения их оформления будет осуществляться пропуск всех лиц и транспортных средств, находящихся в так называемой «серой зоне».
Завтра, 22 июля, в связи с сохранением взрывоопасной ситуации возле КПВВ «Майорское» дорожный коридор «Горловка-Бахмут» функционировать не будет, пропуск людей и транспорта в этом КПВВ не будет осуществляться.
Напомним, неразорвавшаяся 120-мм артиллерийская мина была найдена группой разминирования ГосЧС, в 150 метрах от контрольного пункта «Майорское», неподалеку от обочины дороги.
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