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На КПВВ "Майорское" таки нашли взрывоопасный предмет: пункт пропуска снова закрыт
На контрольном пункте въезда-выезда «Майорское» в Донецкой области снова прекратили пропуск людей и транспорта.
Как сообщили в Госпогранслужбе, по согласованию с командующим Объединенных сил пропуск через линию разграничения временно приостановлен.
Около 12:10 группой разминирования ГосЧС, в 150 метрах от контрольного пункта «Майорское», неподалеку от обочины дороги, обнаружена неразорвавшаяся 120-мм артиллерийская мина.
«Гражданские лица и персонал контрольных служб отведены в безопасное место. Пиротехники проводят мероприятия по изъятию взрывоопасного предмета», — говорится в сообщении ГПС в Facebook.
О восстановлении пропускных операций в пункте пропуска «Майорское» будет сообщено дополнительно.
По данным пограничников, остальные контрольные пункты въезда-выезда на линиии разграничения в районе операции Объединенных сил функционируют в штатном режиме.
Вместе с тем, появилось сообщение полиции о том, что в прифронтовом Торецке с утра заминировали 14 избирательных участков. На местах работают группы полицейских, взрывотехников, кинологов и спасателей.
Глава ГосЧС Николай Чечеткин сообщил в Facebook, что по состоянию на 15:00 пиротехники обнаружили в районе КПВВ «Майорское» одну минометную мину калибра 120 мм, артиллерийский 23-мм снаряд и фрагмент минометной мины.
Пиротехническими подразделениями проводится дальнейшее обследование территории.
Как сообщали «ФАКТЫ», в этом году, особенно в предвыборный период, почти ежедневно поступают сообщения о «минировании» госучреждений, школ, гостиниц, аэропортов.
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