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Спорт

Украинский легкоатлет с рекордом завоевал четвертое «золото» на чемпионате Европы (видео)

21:49 21 июля 2019 61
Украинский легкоатлет с рекордом завоевал четвертое «золото» на чемпионате Европы (видео)
Юрий ГРОМОВ, «ФАКТЫ»

19-летний Артем Коноваленко завоевал золотую награду в секторе для тройного прыжка на чемпионате Европы U-20, который проходил в шведском Буросе.

Уроженец Донецкой области показал лучший результат в четвертой попытке, прыгнув на 16,50 метров, что является личным рекордом для Артема. К слову, этот результат является лучшим в сезоне среди атлетов-европейцев до 20 лет — ранее таким был прыжок нашего соотечественника на 16,30 метров на турнире в Румынии.

Второе место занял белорус Марк Мажейко (16,22 м), третьим стал Андреас Пантацис из Греции (16,08 м) — для обоих спортсменов это лучшие личные результаты.

Таким образом, на европейском первенстве украинские легкоатлеты завоевали шесть медалей (4 золотых и 2 серебряных) и заняли четвертое место в общекомандном зачете. Лучший результат показали атлеты из Великобритании — 15 медалей (6 золотых, 3 серебряных, 6 бронзовых), на второй строчке располагается Италия (5+3+3), на третьей — Нидерланды (4+5+1).

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что две украинские легкоатлетки выиграли молодежный чемпионат Европы.

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