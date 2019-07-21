Происшествия

Ехали на избирательные участки: под Киевом задержали группу подозрительных "охранников" (фото, видео)

Полиция Киевской области задержала под Киевом нескольких подозрительных лиц, следовавших вечером в столицу. Все они были зарегистрированы в других регионах Украины.

Информация о передвижение «титушек» поступила от жителей сразу нескольких населенных пунктов — Броваров, Борисполя и Василькова — за час до завершения внеочередных выборов в Раду, т. е. в 1\9:00 21 июля.

В настоящее время полиция выясняет мотивы «вечернего путешествия» неизвестных.

В связи с этим правоохранители просят с пониманием отноститься к полицейским мероприятиям.

Отметим, что перед днем голосования полиция получила более 800 заявлений о нарушениях в ходе предвыборной кампании.

Напомним, утром появилась информация о движении на Харьков группы подозрительных автобусов с молодыми людьми спортивного телосложения, которые не могут внятно объяснить цель своей поездки в областной центр.

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