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Ехали на избирательные участки: под Киевом задержали группу подозрительных "охранников" (фото, видео)
Полиция Киевской области задержала под Киевом нескольких подозрительных лиц, следовавших вечером в столицу. Все они были зарегистрированы в других регионах Украины.
Информация о передвижение «титушек» поступила от жителей сразу нескольких населенных пунктов — Броваров, Борисполя и Василькова — за час до завершения внеочередных выборов в Раду,
В настоящее время полиция выясняет мотивы «вечернего путешествия» неизвестных.
В связи с этим правоохранители просят с пониманием отноститься к полицейским мероприятиям.
Отметим, что перед днем голосования полиция получила более 800 заявлений о нарушениях в ходе предвыборной кампании.
Напомним, утром появилась информация о движении на Харьков группы подозрительных автобусов с молодыми людьми спортивного телосложения, которые не могут внятно объяснить цель своей поездки в областной центр.
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