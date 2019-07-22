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Дочь Алсу изящно перепела хит Брэдли Купера и Леди Гаги (видео)
Шумиха вокруг романа Леди Гаги и Бреди Купера продолжается. В некоторых странах отношения звезд обсуждают с большим пристрастием: в частности, российские поклонники Ирины Шейк забрасывают социальные сети певицы негативными комментариями, а звезды шоу-бизнеса страны не устают высказывать свое мнение относительно влюбленных.
Вероятно, «шумихой» на популярной теме решила воспользоваться и дочь некогда известной певицы Алсу Микелла Абрамова: девочка исполнила хит Леди Гаги.
На видео финалистка шестого сезона проекта «Голос-Дети» сидит в полосатой футболке на фоне море. Судя по всему, запись проводилась в номере отеля. В руках у нее гавайский инструмент укулеле, на котором она умело играет.
«Испробовала мою новую укулеле. Звучит! Обещаю почаще выкладывать песни! А пока немного Леди Гаги вам в ленту, а то в последнее время почти не слышно о ней ничего», — шутливо написала Микелла в Instagram.
Поклонники Абрамовой тут же восторженно отписались под видео. «Умничка!», «Голос от души, без фальши», «Такое атмосферное исполнение — очень красиво», — с восхищением отмечают подписчики.
Напомним, что некоторое время назад Микелла Абрамова сама была героиней резонансной истории. После победы в шоу «Голос.Дети» на девочку обрушился шквал критики и негодования. Зрители с недоверием отнеслись к ее победе в конкурсе и требовали проверки результатов голосования. Тем не менее, коварному случаю не удалось сломить дух начинающей певицы и она продолжает радовать фанатов новыми видео в своей социальной сети.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Алсу отстранили от «Евровидения» из-за громкого скандала.
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