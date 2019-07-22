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А как же Мурат? Любовница экс-мужа Ани Лорак улетела на север с новым возлюбленным
Роман бывшего мужа Ани Лорак Мурата Налчаджиоглу со жгучей брюнеткой Яной Беляевой, похоже, не получил продолжения: девушка опубликовала фото с новым бой-френдом. Об этом пишет Viva.
А ведь еще несколько месяцев назад многие были уверены, что бизнесмен продолжил свои отношения с Яной. Ведь теперь возлюбленным ничего не мешает строить семью… Однако, как оказалось, роман Мурата и Яны не получил продолжения. Сейчас у девушки новый бойфренд, с которым она улетела отдыхать. Об этом стало известно благодаря соцсетям — там Беляева опубликовала совместное фото с парнем.
«Можно подумать, что я набрала 4 чемодана купальников, но нет! Это все теплые вещи. Мы летим в Норвегию. Казалось бы, в июле месяце логичней полететь на Миконос, но это не про нас», — написала она.
Как известно, почти год назад в Сети разгорелся настоящий скандал: мужа Ани Лорак Мурата Налчаджиоглу застукали на измене с другой девушкой. Видео, на котором мужчина страстно обнимает Яну Беляеву в одном из ночных клубов Киева, мгновенно разошлось в Интернете. Более того, поговаривали, что новоиспеченная пара уже даже живет вместе. Вскоре после скандального видео стало известно, что Ани Лорак подала на развод. Сейчас же у певицы началась новая жизнь и новые отношения с 26-летним Егором Глебом.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», брак Мурата Налчаджиоглу и Ани Лорак продержался около 10 лет. 31 декабря 2018 года пара развелась. Представители сторон на судебном заседании заявили, что у Мурата и Ани не совпадают взгляды на семейную жизнь, а потому дальнейшее пребывание в браке невозможно. Тогда же прозвучали предположения, что романтические чувства у пары пропали задолго до того, как Мурата заметили в компании столичной тусовщицы Яны Беляевой. В то же время брат Ани Лорак выразил уверенность в том, что ее брак был разрушен «из-за расстояния» — супруги мало проводили времени вместе и по сути жили в разных городах.
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