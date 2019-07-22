Происшествия

Судно в огне: на берегу украинского траулера вспыхнул пожар, есть погибшие (фото)

Украинский океанский траулер «Иван Голубец» третьи сутки горит у берегов Мавритании (Западная Африка), в результате погиб моторист, есть пострадавшие. Об этом сообщили члены экипажа судна, передает «Думская».

По информации издания, на момент возгорания на борту траулера находилось 90 человек — граждане Украины и России.

Пожар начался 20 июля в машинном отделении и быстро распространился на палубу.

Из-за сильного задымления капитан отдал команду покинуть судно, люди были эвакуированы другим траулером — «Маршал Крылов».

«Поскольку в составе флота Мавритании отсутствуют пожарные и спасательные суда было решено организовать спасательную операцию силами других траулеров, ведущих промысел в этом районе», — рассказал изданию очевидец происшествия.

Он также сообщил, что судно выгорело практически полностью и продолжает гореть.

По информации издания, траулер «Иван Голубец» зафрахтован латвийским бизнесменом украинского происхождения и ходит под флагом Грузии.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в начале июля министр обороны России Сергей Шойгу доложил президенту Российской Федерации Владимиру Путину о трагедии, которая произошла на борту глубоководного аппарата ВМФ России. По его словам, погибли 14 подводников. На борту аппарата произошло возгорание.

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