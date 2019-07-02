Первым о гибели российских подводников сообщил обычный блогер

Мир

Во вторник, 2 июля, министр обороны России Сергей Шойгу доложил президенту Российской Федерации Владимиру Путину о трагедии, которая произошла на борту глубоководного аппарата ВМФ России. По его словам, погибли 14 подводников. На борту аппарата произошло возгорание, причины которого устанавливаются. Сам аппарат находится в настоящее время на военно-морской базе в Североморске Мурманской области.

Путин поручил Шойгу лично вылететь в Североморск и заслушать все доклады на месте. Он отметил, что «экипаж был высокопрофессиональным», и принес соболезнования родным и близким погибших. При этом Путин подчеркнул, что в числе погибших семь капитанов 1 ранга, а также два героя России.

Шойгу, докладывая президенту, сообщил также: «Задача по расследованию данной трагедии возложена на комиссию под руководством главнокомандующего ВМФ».

Ни Шойгу, ни Путин не назвали конкретно, на каком судне произошел пожар, приведший к гибели 14 опытных подводников. Не говорится об этом и в официальном сообщения Министерства обороны России. По неофициальным данным, трагедия произошла на секретной глубоководной атомной подводной лодке АС-12, известной как «Лошарик».

Возгорание произошло в понедельник, 1 июля, в ходе проведения батиметрических измерений. По некоторым данным, причиной пожара стало короткое замыкание. По одной из версий, экипажу удалось потушить огонь, спасая подлодку. Люди погибли, отравившись угарным газом. Телеграм-канал База утверждает, что выжили четыре-пять человек. Их якобы доставили в госпиталь Министерства обороны России в Североморске. Выжившие находятся в тяжелом состоянии. Диагноз — отравление продуктами горения и контузия.

Эта версия подтверждается скупым сообщением Министерства обороны, которое цитирует ТАСС: «Благодаря самоотверженным действиям команды очаг возгорания был ликвидирован. Глубоководный аппарат находится в военно-морской базе Североморск».

Между тем, власти Норвегии заявили, что российская подлодка загорелась в районе Баренцева моря. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на директора Норвежского агентства по радиационной и ядерной безопасности. Он подчеркнул, что уровень радиации после инцидента в данном районе не повысился. Российские чиновники сообщили норвежскому агентству, что на борту подводного аппарата произошел взрыв газа.

Это первый за последние 11 лет случай гибели российских подводников. Предыдущая трагедия произошла 8 ноября 2008 года на полигоне Тихоокеанского флота в Японском море. Во время заводских испытаний на атомной подводной лодке К-152 «Нерпа» произошло несанкционированное включение автоматизированной системы пожаротушения. В результате погибли трое военных и 17 гражданских специалистов, свыше 40 человек отравились.

Первым о теперешней трагедии заявил российский блогер и главный редактор сайта SeverLife Евгений Карпов. Он выставил свое сообщение за несколько часов до того, как информация появилась в официальных источниках.

Еще в 23:00 1 июля Карпов узнал, что госпиталь в Североморске готовится к принятию большого количества пострадавших. Что произошло, его источники не говорили. «Информация о погибших и пострадавших постоянно менялась. В первоначальной заметке я указал, что источники ссылаются на разную информацию, и конкретное количество определить с их слов сложно. Интересно, что из МЧС никакой информации не поступило. Мои источники там сказали, что ни о чем не слышали. Тогда у меня и закрались сомнения в правдивости информации из первого источника, поэтому я дождался утра и стал проверять информацию у других источников. После публикации я позвонил в пресс-службу за комментариями. Позже мне позвонил человек, связанный с Северным флотом, и попросил убрать информацию, сказав, что скоро будет официальное объявление. У меня есть данные о том, что два человека сейчас находятся в реанимации, но я не могу вам этого гарантировать, потому что нахожусь не в городе. Точно также я не могу быть уверенным в том, что информация пресс-службы соответствует действительности. Имен погибших источники мне не назвали. Госпиталь ни на какие контакты не идет. Скорее всего, никакой информации и не появится, потому что это Северный флот. Они вообще с гражданскими общаются мало, тем более никогда не обсуждают службу — только если дома на кухне. Знаю, что сейчас ситуация в городе накалена, туда приехали высокопоставленные лица — те, кто с ними встречается, подписали бумаги о неразглашении. Возможно, их же возьмут и с ближайших родственников погибших и пострадавших. Скорее всего, в ближайшие дни мы даже приблизительно не узнаем никакой информации о погибших, даже их ориентировочный возраст. Думаю, что обычные контрактники вряд ли могли там находиться…» — рассказал Карпов о ситуации в Североморске агентству «Медуза».

Телеграм-канал База сообщил имя одного из погибших. Это капитан 1-го ранга Андрей Воскресенский. Он был зятем контр-адмирала Владимира Бедердинова, который 13 лет возглавлял Учебный Центр ВМФ в городе Сосновый Бор. В 1979 году в составе экипажа он совершил переход вокруг Земли в подводном положении, через пролив Дрейка на Камчатку. За этот переход Владимир Бедердинов награжден орденом Красного Знамени.

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