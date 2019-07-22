Украина

Добкин, Литвин, Береза и другие: кто пролетел мимо Рады в мажоритарных округах

В Верховной Раде IX созыва не будет целого ряда знаковых политиков. Об этом свидетельствуют предварительные данные подсчета голосов избирателей в мажоритарных избирательных округах.

Так, в 94-м избирательном округе не добился победы Игорь Кононенко, а в округе № 64 — скандальный депутат Сергей Пашинский (в прежнем созыве Рады представлял партию «Народный фронт»). Член его фракции Татьяна Черновол также потерпела неудачу по мажоритарному округу № 27.

В киевских избирательных округах «пролетели» Сергей Лещенко, Борислав Береза, Игорь Мирошниченко и Андрей Ильенко (последние два представляют партию ВО «Свобода», не сумевшую преодолеть избирательный барьер).

В Харьковской области безрезультатно закончилась попытка пробиться в Раду братьев Михаила и Дмитрия Добкиных.

Однако самым неожиданным стало вероятное поражение на выборах в Житомирской области (округ № 65) экс-спикера ВР Владимира Литвина. После подсчета 25% голосов он отстает от конкурента на 2,5%. При этом параллельный подсчет говорит о том, что Литвин не станет нардепом в этот раз.

Практически во всех указанных округах победителями выборов стали представители партии «Слуга народа».

Напомним, «ФАКТЫ» освещают избирательную кампанию онлайн

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