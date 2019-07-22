Хайпанули всей страной: главные итоги выборов в Раду

Украина

Результат выборов в Верховную Раду Украины девятого созыва ошарашил многих. Если в однозначном триумфе «Слуги народа» среди партий сомнений не было, то с особым трепетом ожидали результатов по мажоритарке. А тут произошло невероятное.

Кто остается без мандата?

Практически во всех мажоритарных округах побеждают представители партии Зеленского. Да еще и как! Кандидаты от «Слуги народа» оставили за бортом многих тяжеловесов украинской политики, которые десятки лет сидели под куполом парламента.

Не у дел остались дважды спикер Рады Владимир Литвин, гендиректор завода «Мотор сич» Вячеслав Богуслаев, нардеп Сергей Пашинский, а также братья Дмитрий и Михаил Добкины. На грани вылета в своем округе находится Виктор Балога, которого называют «хозяином Закарпатья».

Также не проходят в парламент видные представители молодого поколения украинской политики: Андрей Ильенко, Игорь Мирошниченко, Сергей Лещенко, Борислав Береза, Татьяна Черновол.

Кто же вместо них?

Тут стоит сделать лирическое отступление. О том, чтобы на пост президента пришел «парень из народа», мечтали многие. Часто обсуждали на кухне вечером за «рюмкой» чая. И «парень из народа» пришел. Да, с весьма неоднозначным окружением, с явной тенью олигарха за спиной, но пришел, заняв пост с результатом на выборах в 73%. Небывалая поддержка населения. Понимая, что со временем рейтинги будут падать, «у Зеленского» решились отправить страну на внеочередные парламентские выборы. Уже тогда в разговоре с рядом собеседников я предполагал, что бренд «Слуга народа» будет давать его кандидату в среднем +/- 30% форы со старта. Так в большинстве случаев и получилось.

И теперь смотрим на тех, кто заходит в новый созыв Рады. Если раньше в разговорах топ-темой перед выборами был тезис, что надо пускать туда молодых, то в этот раз выбор «молодых» лиц был достаточно велик. Тут и тамада, и фотограф, и ведущий мероприятий, и кого только нет. Комики, юмористы, КВН-щики — артисты на любой вкус.

Тенденции

Забавная ситуация сложилась в 65-м округе на Житомирщине, где побеждает молодой журналист Дмитрий Костюк, который буквально за полтора месяца до выдвижения резко критиковал Зеленского. А затем «переобулся» и уже под зонтиком «Слуги народа» и в поддержку президентского курса проходит в парламент. Мимо кресла в Раде пролетает Владимир Литвин.

Владимир Литвин

В 77-м округе в Запорожской области, где «Слугу народа» упрекали в сливе округа почетному президенту «Мотор Сичи» Вячеславу Богуслаеву, побеждает-таки их выдвиженец — свадебный фотограф Сергей Штепа.

И такая тенденция по всей стране: ресторатор Николай Тищенко обошел многолетнего народного депутата Александра Третьякова, а создатель и владелец студии «Мамахохотала» Роман Грищук — Андрея Андриевского. В Кривом Роге побеждает Юрий Корявченков («Юзик» из «Квартала»). Медиазвезды любой направленности. В то же время в парламент не проходят волонтеры, ветераны АТО. Реалии современной Украины.

Николай Тищенко

Итоги

Из текущих выборов можно сделать ряд выводов: закончилась эпоха депутатства «гречкосеев» и местных «князьков». Начинается время, когда в руках у Зеленского будут все механизмы управления страной. Впрочем, большинство в Раде — это еще и глобальная ответственность. Результаты такого правления мы увидим уже очень скоро. Остается также открытым вопрос, кто будет писать законы и когда вчерашние ведущие, ди-джеи и фотографы должны будут этому научиться. Ведь «хороший человек» — это не профессия.

Второе, на что я обратил бы внимание, — правая повестка дня сейчас снова «не на часі». По итогам подсчета половины голосов, «Свобода» набирает столько же голосов (179 тысяч), сколько и «партия Шария» и в 5,5 раза меньше, чем политсила Медведчука и Рабиновича (более 1 млн голосов). Для украинцев снова на первый план выходят мир и дружба с Россией. Ярчайшим доказательством этому является победа ряда экс-регионалов в восточных округах. Города, которые освобождали после оккупации боевиков, голосуют за тех, кто фактически и позвал захватчиков на родную землю.

Третий вывод — хайп оказался круче опыта. Что бы кто ни говорил, а «Слуга народа» — это результат хайпа. Голосовали вновь скорее «против», чем «за». Только на этот раз даже не обращали внимания на многолетние «труды» долго сидящих в Раде. «Зачистить под ноль и построить заново», — примерно таким лозунгом руководствовались избиратели Зе-команды. Зачистить получилось, удастся ли построить — вопрос.

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