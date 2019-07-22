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Подсчитаны треть голосов: кого украинцы выбрали в Верховную Раду
На выборах в Верховную Раду в многомандатном избирательном округе по состоянию на 8:00 побеждают пять политических партий.
Согласно оперативным данным Центральной избирательной комиссии, обработаны 30,90% электронных протоколов окружных избирательных комиссий.
Результат партии «Слуга народа» составляет 42,19% (отметку в бюллетене напротив этой политической силы поставили 1,8 млн избирателей), «Оппозиционная платформа — За життя» — 12,75% (660 тысяч), «Европейская Солидарность» — 8,71% (377 тысяч), «Батьківщина» — 8,15% (353 тысяч), партии «Голос» — 6,39% (277 тысяч).
За пределами избирательного барьера оказались Радикальная партия Олега Ляшко (3,94%), политическая партия «Сила и честь» (3,73%), «Оппозиционный блок» (3,23%).
Партия ВО «Свобода» набрала 2,33% голосов.
Напомним, «ФАКТЫ» писали, каким экс-депутатам не удалось снова пробиться в Раду в мажоритарных округах.
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