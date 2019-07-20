25.71 / 25.99 28.79 / 29.25
Киев: +26
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Политика

Выборы в Раду 2019: онлайн-трансляция

17:11 20 июля 2019 68
выборы
Инф. «ФАКТОВ»

21 июля в Украине состоятся досрочные выборы в Верховную Раду. Указ о прекращении полномочий парламента восьмого созыва был подписан в мае 2019 года. Впоследствии Конституционный суд Украины подтвердил правомочность досрочных выборов. Судьи признали, что голосование поможет решить конституционный конфликт между президентом и парламентом.

Выборы проходят по пропорционально-мажоритарной системе. Половину Рады выбирают по партийным спискам, вторую половину — в одномандатных округах.

Голосование будет проходить 21 июля с 8:00 до 20:00. До закрытия избирательных участков действует режим тишины: запрещается политическая агитация и разглашение результатов волеизъявления.

Итоги выборов Центральная избирательная комиссия должна официально огласить не позднее 5 августа — то есть в течение 15 дней с даты голосования.

«ФАКТЫ» следят за важнейшими новостями о ходе выборов в Украине.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины