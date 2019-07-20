Выборы в Раду 2019: онлайн-трансляция

Политика

21 июля в Украине состоятся досрочные выборы в Верховную Раду. Указ о прекращении полномочий парламента восьмого созыва был подписан в мае 2019 года. Впоследствии Конституционный суд Украины подтвердил правомочность досрочных выборов. Судьи признали, что голосование поможет решить конституционный конфликт между президентом и парламентом.

Выборы проходят по пропорционально-мажоритарной системе. Половину Рады выбирают по партийным спискам, вторую половину — в одномандатных округах.

Голосование будет проходить 21 июля с 8:00 до 20:00. До закрытия избирательных участков действует режим тишины: запрещается политическая агитация и разглашение результатов волеизъявления.

Итоги выборов Центральная избирательная комиссия должна официально огласить не позднее 5 августа — то есть в течение 15 дней с даты голосования.

«ФАКТЫ» следят за важнейшими новостями о ходе выборов в Украине.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter