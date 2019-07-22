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«Еще не вечер»: в Киеве покажут шоу-программу памяти Владимира Высоцкого
25 июля — день памяти Владимира Высоцкого. В этот день в 1980 году перестало биться его сердце. Но память о великом поэте и исполнителе XX века живет в сердцах миллионов ценителей его творчества.
— Песни Высоцкого не теряют своей актуальности, — говорит организатор концерта, известный киевский продюсер, художественный руководитель Киевского театра поэзии и песни Семен Рубчинский. — Шоу-программу памяти Владимира Семеновича, которую зрители смогут увидеть 25 июля в Украинском доме, мы назвали по одной из его известных песен — «Еще не вечер». Из огромного наследия Высоцкого в этот раз мы отобрали лирические и философские песни, а также ироничные, которые полюбились миллионам. В их числе — «Жираф большой», «Гимнастика», «Почему аборигены съели Кука»…
— В свое время их знали наизусть практически в каждом доме.
— А многие строки из них стали афоризмами. Например, «Жираф большой — ему видней», «Красота — среди бегущих. Первых нет и отстающих. Бег на месте общепримиряющий».
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— И сегодня они звучат так, словно написаны сейчас.
— Это правда. В самые непростые годы песни Высоцкого помогали людям жить и не терять оптимизма. Пусть и сегодня помогают сохранить честь, достоинство и веру в лучшую жизнь. Многие страницы жизни Владимира Семеновича тесно связаны с Киевом. Здесь жила его бабушка, к которой он часто приезжал в гости. В Киеве Высоцкий не раз бывал на гастролях с Театром на Таганке. В столице Украины он выступал и со своими песнями.
В Украинском доме произведения Высоцкого прозвучат в исполнении лучших современных певцов. По словам Семена Рубчинского, зрители получат удовольствие и заряд бодрости.
Ранее «ФАКТЫ» рассказывали о прошедшем в Киеве спектакле-концерте «Мир вашему дому!», в котором прозвучали малоизвестные произведения Владимира Высоцкого.
О том, как принимали в Киеве всенародного кумира, «ФАКТАМ» ранее рассказал известный украинский поэт Андрей Демиденко. Читайте об этом в статье «После концерта Высоцкого в КПИ публика скандировала: «Володя!» И вдруг кто-то выкрикнул: «Позор!»
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— Петя, ты двери закрыл? — Да. — На ключ? — Ну да, на ключ. — На два оборота? — На два... — Так, мужики, Пете больше не наливать! Мы же в палатке...