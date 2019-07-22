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СБУ проводит масштабные обыски у налоговиков и пограничников: что произошло (фото)
В служебных помещениях Кабмина, Государственной погранслужбы, фискального ведомства, а также на госпредприятии «Спецтехноэкспорт» проводятся обыски. Ранее сообщалось, что директор оборонного предприятия Владислав Бельбас вышел из СИЗО под залог.
Как сообщает спикер Генпрокуратуры Андрей Лысенко, мероприятия проводятся в рамках уголовного производства по факту завладения 6,7 млн долларов при заключении иностранной компанией контракта с одним из предприятий концерна ГП «Укроборонпром» по поставке Государственной пограничной службе Украины подвесной системы раннего обнаружения. В следственных действиях принимают участие прокуроры военной прокуратуры и ряда подразделений Службы безопасности Украины.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Государственное бюро расследований открыло уголовное производство в отношении служебных лиц ГПУ, СБУ, Государственной фискальной службы и НАБУ. Предметом является предполагаемое получение ими неправомерной выгоды за непривлечение к ответственности замешанных в махинациях топ-менеджеров «Укроборонпрома».
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