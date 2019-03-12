Украина

Скандал с хищениями в "Укроборонпроме" разгорается с новой силой: что произошло

Государственное бюро расследований открыло уголовное производство в отношении служебных лиц ГПУ, СБУ, Государственной фискальной службы и НАБУ. Предметом является предполагаемое получение ими неправомерной выгоды за непривлечение к ответственности замешанных в махинациях топ-менеджеров «Укроборонпрома». Данные о подобных коррупционных действиях были обнародованы в очередной части журналистского расследования журналистов Bihus.Info 11 марта.

Журналисты утверждают, что после получения этих средств правоохранители должны были покрывать незаконные операции между ООО «Оптимаспецдеталь» и предприятиями «Укроборонпрома» при заключении и выполнении договоров на поставку военного оборудования на оборонные предприятия.

Как писали «ФАКТЫ», ранее в рамках двух уголовных производств о злоупотреблениях в концерне «Укроборонпром», заведенных после журналистского расследования, Национальное антикоррупционное бюро провело порядка 20 обысков у фигурантов производства, в том числе у бывшего первого заместителя главы Совета национальной безопасности и обороны Гладковского.



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