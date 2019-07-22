Свекровь родила 14-го ребенка, а невестка — третьего: роды прошли почти одновременно (фото)

Житейские истории

В Житомирском перинатальном центре в один день с разницей в час 15 минут свекровь и невестка родили детей. У 41-летней Марины Снайко это уже 14-й ребенок! А у ее 23-летней невестки Юлии — третий. По словам врачей, обе женщины находились в группе риска. Марина — из-за того, что для нее это уже 14-е роды, а Юлия — из-за того, что рожала сама, хотя в прошлый раз ей делали кесарево сечение. К счастью, у обеих родились здоровые девочки. Женщины признаются: волновались друг за друга больше, чем за себя. — Я так переживала за маму (Юля называет свекровь мамой. — Авт.), а она — за меня, — говорит Юлия Снайко. — Наверное, волнение и помогло мне скорее родить. Как только мама родила и я услышала, как закричал ее ребенок, у меня начались интенсивные схватки. И чуть больше чем через час появилась на свет моя малышка. Мама, находясь в соседнем родзале, тоже слышала, как закричала моя девочка. Фактически мы рожали вместе. А потом лежали в одной палате. — И вынашивали мы деток вместе, — добавляет Марина Снайко. — Все время делились друг с другом впечатлениями: у кого ребенок сегодня толкался, как и на что реагировал. Это было очень весело. Уже представляю, как будем об этом рассказывать нашим девочкам, когда они подрастут. Правда, мы с Юлей и подумать не могли, что родим в один день и в одно и то же время!

«С маленькими детьми не чувствую ни возраста, ни усталости»

Сейчас обеих рожениц уже выписали из роддома. Марина назвала дочку Лией, а Юлия — Эвелиной.

— Наша Лия весит 3280 граммов, а Эвелинка — 3300, — рассказывает «ФАКТАМ» Марина Снайко. — Правда, Эвелинка немножко выше: она 54 сантиметра, а Лия — 51. Обе девочки спокойные, не капризничают и много спят. К сожалению, у Эвелины сейчас возникли проблемы со здоровьем. Она проходит обследование.

Мы с Юлей действительно не ожидали, что дети появятся на свет в один день. Дело в том, что я родила на две недели раньше срока. Трое моих предыдущих детей тоже родились на 36-й неделе. Поэтому в этот раз я приехала в областной перинатальный центр за двенадцать дней до родов, чтобы подстраховаться. А через десять дней приехала и моя невестка Юля. Она тоже решила рожать не в райцентре (семья живет в поселке Мирополь Романовского района Житомирской области. — Авт.), а в Житомире. В прошлый раз ей делали кесарево сечение. В этот раз решила рожать сама, а после операции это большой риск. Юля так решила, потому что они с мужем хотят еще много детей.

23-летняя Юлия назвала свою дочку Эвелиной

Второго июля у меня уже были вялотекущие схватки. Врач меня осмотрела и сказала, что сегодня буду рожать. Потом осмотрела Юлю — и ей сказала то же самое. Получилось, что нас одновременно завели на роды. Когда мне уже положили Лию на грудь, я услышала, как невестка кричит: «Рожаю!» Мы молились друг за друга.

Несмотря на то что врачи говорили мне о рисках (учитывая кое-какие проблемы со здоровьем), беременность протекала хорошо. Лия — девочка очень нежная и спокойная, практически не толкалась… На самом деле все свои беременности я переносила нормально. У меня не бывает токсикоза. Максимум изжога, но на такие мелочи не обращаю внимания. Можно сказать, что я привыкла (смеется). Привыкла ходить беременной. Для нас с мужем все наши дети очень желанные. Не бывает, чтобы я забеременела случайно. Иметь большую семью — это наше осознанное решение. Мой муж вырос в интернате. Он был совсем маленьким, когда его отец попал под комбайн, а мать после этого лишилась рассудка… Поэтому, когда мы поженились, сразу договорились, что в нашей семье не будет лишних детей. И если бы Бог не дал нам столько своих, мы бы усыновили.

Знаете, я не могу без маленьких детей. С ними не чувствую ни возраста, ни усталости. Я безмерно счастлива, когда знаю, что у нас родится еще один ребенок. Сейчас одновременно с дочкой у меня родилась уже третья внучка, но при этом совсем не чувствую себя бабушкой. Я молодая мама. А Юля для меня скорее подружка, чем невестка.

Марина Снайко перечисляет всех своих детей по старшинству:

— Самому старшему сыну Вове 23 года. Это у него сейчас родилась Эвелинка. Нашей старшей дочери Анне 21 год. После нее еще 20-летний сын Петя, 18-летний Павлик, 17-летняя дочь Алина. Потом 16-летний Даниил, 14-летняя Юля, 13-летняя Танюша, десятилетний Самуил, восьмилетняя Люба, шестилетняя Ира, четырехлетняя Наташа, трехлетний Коля и вот Лия, которой нет еще и месяца. Дети, как и мы с мужем, всегда ждут появления новых членов семьи. Их хлебом не корми, только дай понянчить карапузов. Старшие дети выручали, когда в этот раз я больше двух недель провела в перинатальном центре. Муж все время на работе, поэтому за младшими присматривали старшие. Они прекрасно справились.

Девочки у нас очень хорошо готовят. Кое-что у них получается даже лучше, чем у меня. А вы только представьте, сколько всего нужно наготавливать! На месяц мы закупаем по десять килограммов риса, гречки и вермишели, 20 литров масла. У нас есть хозяйство из 50 кур, но этого не хватает, и мы покупаем 15-килограммовые упаковки куриных крылышек, окорочков и т. д. Большая кастрюля борща в нашей семье уходит за один присест.

А мальчики — мастера на все руки, как и муж. Даже десятилетний Самуил уже разбирается в электрике. Мы все друг другу помогаем.

Конечно же, я хотела выписаться из роддома как можно раньше. Просила об этом врачей, но они были непреклонны — выписали только в понедельник, 8 июля. Муж говорил, что заберет меня из роддома на машине. Я думала, что он приедет сам. И не поверила своим глазам, когда в роддом вместе с ним приехали 12 детей! И старшие, и младшие. Все нарядные, девочки в белых платьях, с шариками и цветами (на фото в заголовке). Чтобы привезти все семейство, муж нанял две большие машины. Я плакала от счастья. Дети устроили мне настоящий праздник.

«Мой день начинается в пять утра, а заканчивается не раньше полуночи»

Рождение каждого ребенка Марина Снайко называет чудом. Особенно после того, как десять лет назад врачи сказали, что она больше не сможет иметь детей.

— Это произошло после того, как у меня случилась внематочная беременность, — вспоминает Марина. — Потеряв ребенка, думала, что сойду с ума. Открылось кровотечение, которое невозможно было остановить. К сожалению, врачи не сразу смогли определить его причину. Доктор-узист почему-то сказал, что все нормально. А у меня начались жуткие боли. В результате, пока муж отвез меня в Хмельницкую область и там смогли сделать повторное УЗИ и поставить диагноз (оказалось, что это была внематочная беременность), лопнула маточная труба. Кровь пошла в брюшную полость, и я едва не умерла. После операции врачи сказали, что больше не смогу иметь детей. Я и так потеряла ребенка, а тут еще такой прогноз…

Следующие три года мы пытались завести ребенка, но я не могла забеременеть. Ходила как в воду опущенная. Опять пришла на УЗИ в надежде услышать, что проблему все-таки можно решить. Доктор, перечислив все мои диагнозы, сказал: «Нет, тут уже ничего не будет». «Доктор, я так хочу еще детей!» — говорю. «Ну так молитесь своему Богу», — пожал он плечами. И в тот момент меня словно осенило. Ведь действительно, детей дают не врачи, а только Бог. И вместо того чтобы зацикливаться на диагнозах, нужно просто верить. Уже через месяц я узнала, что жду ребенка. Мы назвали его Самуил, что в переводе означает «выпрошенный у Бога». После него я родила еще пятерых.

И это было не единственное испытание. Наш третий сын Петя, которому 20 лет, сейчас инвалид. Он родился здоровым ребенком, но в три месяца заболел обструктивным бронхитом. Когда сынок лежал под аппаратом, кто-то из медперсонала решил его покормить, но не переключил аппаратуру, и получилось, что манная каша оказалась у него в легких. Сын три недели не приходил в сознание. Врачи говорили, что он не выживет, и просили у нас разрешения отключить его от аппарата. Тогда я попросила Бога дать мне знак. Решила, что, если он хотя бы пять минут сможет дышать самостоятельно, мы не будем его отключать. Сын смог, и не пять минут, а целые сутки. Он остался жив, что уже само по себе невероятно. Судороги, которые мучили его первое время, потом прошли. Он вырос, окреп, только, к сожалению, так и остался инвалидом. Сын почти не разговаривает и не может сам себя обслуживать. Его нельзя оставлять без присмотра, он может причинить себе вред. Поэтому, пока меня не было, старшим детям приходилось присматривать еще и за ним.

Тем не менее мы счастливая семья. Очень любим друг друга. И хотя мой день начинается в пять часов утра, а заканчивается не раньше полуночи, я не чувствую себя изможденной. Если и бывает усталость, то приятная — когда радуешься, что успел переделать много полезной работы и еще уделить время детям. Обожаю время, когда все дети засыпают. Смотрю на них, мирно посапывающих, и понимаю, что счастлива. И муж точно так же. Он очень устает на работе (он у меня и строитель, и плиточник, и электрик, и сантехник), но всегда находит время на семью. После работы приходит, садится с детьми и играет их игрушками. В детстве у него не было игрушек, поэтому для него это двойная радость.

«Мы уже десять лет строим новый двухэтажный дом. Стройка и ремонт требуют очень больших денег»

— Старший сын, у которого сейчас родилась дочка, живет отдельно, — продолжает Марина. — А все остальные — с нами. В нашем маленьком доме всего две жилые комнаты. Конечно, умещаемся мы там с трудом. Дети спят на двухэтажных кроватях.

Пока большая семья ютится в маленьком доме. В двух жилых комнатах все умещаются с трудом — дети спят на двухэтажных кроватях

Мы уже десять лет строим новый двухэтажный дом, но никак не закончим. Стройка и ремонт требуют очень больших денег. Хоть у меня и есть статус матери-героини и по закону мы имеем право на гораздо большую площадь, ждать помощи от государства не приходится. Чиновники признают, что нас давно должны были обеспечить жильем. Но, дескать, «нет финансирования».

Написали уже сотни писем в разные инстанции, однако единственное, чем нам за эти годы смогло помочь государство, — дать кредит под небольшой процент. Это было еще в 2006 году, и кредит составил всего 22 тысячи гривен. А десять лет назад, когда мы только закупили стеклопакеты и другие необходимые стройматериалы, в нашем доме, на крыше которого мы их хранили, случился пожар. К счастью, никто не пострадал и дом уцелел. Правда, крыша вместе со стройматериалами сгорела…

Сейчас в новом доме уже оштукатурены стены, но работы еще выше крыши. Там нет ни сантехники, ни мебели. Когда приезжают старшие дети, летом они могут там спать на матрасах. А вот зимой там точно не заночуешь… После того как о наших с невесткой родах рассказали по телевидению, местные власти сказали нам еще раз написать заявление на материальную помощь. Мы это сделали, хотя, честно говоря, ни на что особо не надеемся.

Я верю, что мы все-таки достроим этот дом. Там два этажа, много комнат, а значит, поместится вся наша большая семья. Часто представляю, как мы там будем принимать гостей. Как будут приезжать наши старшие дети, сын с невесткой и их детьми смогут оставаться с ночевкой и спать не в спальных мешках, а на удобных кроватях. А еще в доме будет очень большой обеденный стол — чтобы за ним могла собираться вся наша семья. Которая, я уверена, еще будет увеличиваться. Сын с невесткой сказали, что хотят еще детей. И мы с мужем тоже не против. Мы ведь еще молодые. Если Бог даст, будем только рады.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что в Ровенской области женщина родила 19-го ребенка. Светлане Ковалевич из села Глинное Рокитновского района в тот момент было 45 лет.

А в Днепропетровской областной больнице имени Мечникова у 38-летней женщины с врожденным пороком сердца появился на свет 13-й ребенок. Многодетная мама обещала врачам роддома прийти к ним еще раз, за 14-м ребенком.

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