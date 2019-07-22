Происшествия

Под Николаевом семья с четырьмя детьми перевернулась на «Запорожце»: мать с младенцем в реанимации (фото)

Шесть человек пострадали в ДТП, случившемся вечером 21 июля вблизи села Ровное Очаковского района. По предварительной информации, 32-летний водитель автомобиля «Запорожец» на закругленном участке дороги не справился с управлением, машину вынесло на обочину, где она и перевернулась. Ранее в Киевской области произошло смертельное ДТП: молодой мужчина сбил на скорости трех человек.

В результате аварии тяжелые травмы получили пассажиры автомобиля — супруга водителя и их маленькая дочка, которой еще не исполнился год. Их доставили в реанимацию. Также ушибы и ссадины получили еще трое детей (два мальчика 10 лет и трехлетняя девочка). Им оказана медицинская помощь, а дальше дети будут лечиться амбулаторно.

Водитель ЗАЗа получил незначительные телесные повреждения.

Как сообщили «ФАКТАМ» в отделе коммуникации полиции Николаевской области, сведения о дорожно-транспортном происшествии внесены в Единый учет по ст. 286 УК Украины «Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, причинившее тяжкое телесное повреждение».

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до восьми лет.

Ранее в центре Киева произошло смертельное ДТП с участием Lexus.

А высокая скорость и невнимательность на дороге стоили жизни трем людям в Кременчуге.

В Запорожской области 24-летний водитель, который находился за рулем в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, выехал на встречную полосу и сбил велосипедистов.

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