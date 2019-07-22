Политика

Ходил по ресторанам: стало известно о неофициальном визите Лаврова в Крым (фото)

Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел минувшие выходные в оккупированном Севастополе. Так, его видели в ресторане «Шампанерия» в севастопольской «Золотой балке» и ресторане высокой кухни «Легенда», расположенном на ласпинской смотровой.

Это следует из фотографий ресторана «Легенда» в Instagram. На них Лавров сфотографирован вместе с персоналом ресторана. В Instagram самого Лаврова последняя запись была сделана три дня назад — это фото с министром иностранных дел Республики Кот -д'Ивуар Марселем Амон-Тано во время встречи в Доме приемов МИД России.

В соцсетях активно обсуждают визит Лаврова на оккупированные территории Украины.

«Крым. Оккупант Лавров снова приезжал в оккупированный россией Крым. На фото — Севастополь. Понаезд был неофициальным. Видимо, решала решал какие-то черные закулисные дела мразии — а других у них нет», — пишет известный блогер Крымский бандеровец в Twitter.

Как писали «ФАКТЫ», недавно в Крыму засветился популярный украинский певец Вадим Олейник, который приезжал на концерт российского певца Филиппа Киркорова.

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