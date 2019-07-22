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Подготовка к отопительному сезону: где в Киеве пройдут испытания на теплосетях

На теплосетях некоторых жилых массивов Киева в течение ближайших двух недель проведут плановые гидравлические испытания, сообщается на сайте Днепровской райадминистрации.

По информации РТМ «Дарница», с 8:00 23 июля до полуночи 6 августа состоятся проверки сетей на гидравлическую плотность повышенным давлением — до 16,0; 20,0; 25,0 кгс/см² по зонам ТЭЦ-6 РК «Воскресенка»: на жилых массивах Воскресенка, Куликово поле, Радужный, Северо-Броварской (Комсомольский).

А с 00:00 23 июля до полуночи 06 августа проведут гидравлические испытания теплосетей по зоне ТМ-1 ТЭЦ-5 (ТМ-6 ДТЕЦ) на Березняках и Русановке.

Напомним, что после окончания прошлого отопительного сезона в столице «Киевтеплоэнерго» планирует заменить 130 километров трубопровода.

С момента окончания отопительного сезона в столице заменили почти 29 километров аварийных теплосетей. На созданной тепловиками карте жители могут найти места летних ремонтов магистралей.

В Дарницком районе (улица Горловская) тепловики заменят почти полкилометра старых коммуникаций на современные (они изолированные, переносят высокие температуры и перепады давления). Это в дальнейшем гарантирует их надежную работу, стабильные поставки тепла и горячей воды в жилые дома.

Ранее сообщалось, где проводятся плановые работы в Подольском районе и на столичном Харьковском массиве.



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