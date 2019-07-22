Лоскутное большинство: какие риски для Зеленского в новой Раде и кто может стать ее спикером

Политика

Еще не закончилось голосование на выборах в Раду, а президент Украины Владимир Зеленский уже заявил, что ведет консультации по кандидатурам на пост премьер-министра. Уточнив, что это будет молодой технократ и ни в коем случае не человек, уже пообвыкшийся во властных структурах: «Я хотел бы, чтобы это был абсолютно независимый человек, не имевший отношения к власти, не бывший ни спикером, ни депутатом». Также Зеленский пригласил «на поговорить» лидера партии «Голос» Святослава Вакарчука. Тот не отказался, а глава его штаба Юлия Клименко заявила, что «Голос» готов предложить Вакарчука на должность главы Кабмина. Но намекнула, что «полную ответственность, в том числе и за премьер-министра» должна нести партия, выигравшая выборы.

«Вероятнее всего, реализуется большинство в составе одной фракции»

Кто же может возглавить Кабмин, а также Верховную Раду (большинство в которой, скорее всего, получит президентская партия)? Ведь спикер парламента — «хоть и не первое лицо в государстве, но и не второе». К тому же в случае невозможности выполнения своих обязанностей президентом у руля страны становится спикер парламента. Политические расклады «ФАКТАМ» прокомментировал эксперт Украинского института анализа и менеджмента политики Владимир Воля:

— Уже можно говорить, что пропрезидентская фракция сможет сформировать парламентское большинство и правительство самостоятельно. И большинство законов, кроме конституционных норм, они могут принимать самостоятельно. Поэтому вопрос: нужна ли им коалиция? И надо ли маленьким фракциям — той же «Батькивщине», «Голосу» — идти в коалицию, зная, что они будут выполнять в ней роль статиста, декоративную функцию. «Голос» вполне может отказаться от такой коалиции, в которой он будет «на подтанцовке», но какие-то возможные негативные моменты в будущем могут запятнать его репутацию.

Вероятнее всего, реализуется большинство в составе одной фракции, которая сформирует правительство, назначит технического руководителя, который не будет политическим игроком и будет выполнять волю президента. Что же касается конституционных изменений, то для их принятия будут искать ситуативное большинство.

Надо учитывать, что «Слуга народа» — лоскутная партия. Ее список в авральном порядке формировали разные команды, точно так же «закрывали» кандидатами мажоритарные округа. Поэтому там много разных групп влияния, различных игроков, претендующих на значительную самостоятельность. И интересным моментом будет формирование программы фракции, программы парламентского большинства и распределение должностей под давлением разных групп влияния в окружении президента Зеленского.

— Юлия Тимошенко уже намекала, что готова на коалицию со «Слугой народа» и премьерство. Но если верить президенту, он не отдаст Кабмин человеку, уже занимавшему пост премьера.

- Заявления Тимошенко перед выборами: лишь агитационный прием, чтобы показать избирателям, что Тимошенко-премьер — это реально. Похожим приемом пользовалась и «Оппозиционная платформа — За життя», которая периодически проводила опросы, показывавшие, что лучшим премьером был бы Бойко. С другой стороны, Тимошенко показывала, что поддерживает процесс обновления Рады, чтобы обеспечить такими заявлениями какой-то процент голосов — за счет «эффекта Зеленского», у которого были похожие тезисы.

Если говорить о программных позициях, озвученных Тимошенко, то, с одной стороны, они выглядели как предложение коалиции с партией Зеленского в новом парламенте. А с другой — в них же были и причины, по которым такая коалиция невозможна: разногласия в вопросах рынка земли, тарифов и многих других.

Зеленский не заинтересован в том, чтобы премьером стал человек с огромным политическим опытом. Поэтому не только Тимошенко не подходит на эту должность, но и, например, Данилюк, который на голову выше Зеленского (в политическом смысле) или кто-либо из юристов президентской команды. По той же причине не подходят ему и другие кандидаты с большим, чем у Зеленского, политическим опытом, склонные к собственной игре.

«Президенту важно, чтобы глава Кабмина не превратился в скором будущем во влиятельную политическую фигуру»

— Зеленский пригласил на переговоры Вакарчука…

— Это был хитрый политический жест. Но это было приглашение только на разговор о кандидатуре премьера. Не было сказано, что этот пост предлагается Вакарчуку. О кандидатуре своего лидера сказала глава штаба «Голоса». Вообще, это было несерьезное предложение — после слов Зеленского о том, что премьером он видит человека с экономическим опытом. И создается впечатление, что заявление штаба «Голоса» — вежливый отказ от коалиции.

— Недавно американский аналитический центр Atlantic Council опубликовал материал, в котором сообщил, что на должность украинского премьера рассматриваются пять кандидатур: уже упоминавшийся бывший министр финансов Александр Данилюк, бывший министр экономического развития Айварас Абромавичюс, исполнительный директор и глава правления «Нафтогаза» Юрий Витренко и Андрей Коболев, а также бывший заместитель главы Национального банка, представитель Украины в МВФ Владислав Рашкован. Насколько эти кандидатуры реальны?

— Думаю, Коболеву было бы неплохо сейчас хотя бы сохранить свою должность в «Нафтогазе». Он проявил себя как политическая фигура, показал себя самостоятельным и жестким игроком в отношениях с Кабмином. И на посту премьера может стать оппонентом Зеленского, как был оппонентом Гройсмана. Если будет выбор между Рашкованом и Коболевым, то первый более вероятен — как технический исполнитель без политических амбиций, который будет выполнять волю президента. Также Рашкован более вероятен, чем Витренко, — как человек, разбирающийся в финансовых вопросах. Работа с МВФ, международные контакты, переговоры с крупными финансовыми организациями гораздо более важный для премьера опыт, чем управление «Нафтогазом».

Президенту важно, чтобы глава Кабмина не превратился в скором будущем во влиятельную политическую фигуру, получив в свое распоряжение большие финансовые, организационные и другие ресурсы, которых нет у президента. Зачем нужен такой технический премьер? Во-первых, чтобы выполнять, как я уже сказал, политическую волю президента. Во-вторых, на некоторое время в окружении президента прекратится борьба за этот пост. В-третьих, важно показать, что премьер и его кабинет: всего лишь наемные работники. И если их работа не понравится, их уволят. Такой хитрый маневр, чтобы, фактически управляя правительством, избежать политической ответственности, свалить ее на Кабмин в случае своих неудач.

С этой точки зрения — наличия необходимого опыта и отсутствия политических амбиций — может рассматриваться и Абромавичюс. Но тут возникает вопрос люстрации. Как быть с тем, что у Зеленского предлагают расширить закон о люстрации на чиновников периода после Януковича, под который попадет Абромавичюс? Хоть какую-то последовательность команда Зеленского вынуждена будет проявлять и набирать в правительство людей, ранее в нем не работавших. Впрочем, неизвестно еще, найдется ли достаточно голосов, чтобы принять этот закон.

— Остается вопрос с Верховной Радой, креслом спикера. Ее просто так уволить нельзя.

— Дело в том, что партия «Слуга народа» очень похожа на лоскутное одеяло. Слабостью президента Зеленского было отсутствие за ним на момент начала выборов более-менее организованной партии. И «сшивали» ее в авральном порядке разные люди, с разными политическими позициями, с привязкой к разным регионам. Кого включать в списки, кем закрывать мажоритарные округа, в некоторые моменты решалось фактически на условиях франшизы.

И президентская суперфракция получается очень неоднородной — даже в своих политических взглядах. Яркий пример: глава Офиса президента Андрей Богдан (на фото в заголовке) озвучивает идею референдума об официальном русском языке для Донбасса, а Руслан Стефанчук (главный идеолог «Слуги народа», второй номер в избирательном списке партии. - Авт.) тут же утверждает, что такого не может быть ни в коем случае.

Спикером вполне может стать Дмитрий Разумков (первый номер «Слуги народа» почти всю президентскую кампанию озвучивал мнение Зеленского. — Авт.) Может быть и Стефанчук. Неизвестно, кто будет председателем Рады и не станет ли он играть свою политическую игру. Всё зависит от того, как о распределении должностей договорятся группы влияния внутри фракции. Но еще неизвестно, что будет с этой фракцией, насколько дружной она станет и в каких вопросах, заключат ли ее члены какое-то «коалиционное соглашение» внутри одной фракции. Будет ли она монолитной, пойдут ли по ней трещины из-за политических, экономических и прочих разногласий. Может быть, на каком-то этапе возникнет конфликт межу фракцией и президентом, партия Зеленского вполне окажется не пропрезидентской. В нынешней ситуации нельзя исключать ничего.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», внутренние противоречия в президентской команде показывают, что «пока они только овладевают материалом», считает известный политик Роман Безсмертный.

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Фото в заголовке: пресс-служба президента

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