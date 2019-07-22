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Украина

Обвиняемого в госизмене Ефремова выпустили из-под стражи

18:03 22 июля 2019 276
Александр Ефремов
Инф. «ФАКТОВ»

В понедельник, 22 июля, Киевский апелляционный суд принял решение выпустить из-под стражи бывшего депутата, экс-главу фракции Партии регионов в ВР Александра Ефремова, которого обвиняют в государственной измене.

Об этом сообщила в Facebook журналистка и волонтер Ольга Решетилова.

«Ефремову изменена мера пресечения. Круглосуточный домашний арест. Немедленно отправляется домой в Киев», — написала она.

Напомним, экс-регионала задержали 30 июля 2016 года. Дело было передано в суд в январе 2017 года. Судьи отказались отпустить обвиняемого на поруки.

Ефремова обвиняют по нескольким статьям Уголовного кодекса — в государственной измене, в посягательстве на территориальную целостность Украины, в создании террористической организации «ЛНР», а также в организации захвата здания Луганской облгосадминистрации и пособничестве при захвате областного управления СБУ в Луганске.

Кроме того, Ефремова подозревают в незаконном завладении имуществом предприятия «Луганскуголь».

С января 2017 года экс-регионал находился под стражей в Старобельском СИЗО (Луганская область).

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