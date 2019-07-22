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- 18:03 Обвиняемого в госизмене Ефремова выпустили из-под стражи
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Обвиняемого в госизмене Ефремова выпустили из-под стражи
В понедельник, 22 июля, Киевский апелляционный суд принял решение выпустить из-под стражи бывшего депутата, экс-главу фракции Партии регионов в ВР Александра Ефремова, которого обвиняют в государственной измене.
Об этом сообщила в Facebook журналистка и волонтер Ольга Решетилова.
«Ефремову изменена мера пресечения. Круглосуточный домашний арест. Немедленно отправляется домой в Киев», — написала она.
Напомним, экс-регионала задержали 30 июля 2016 года. Дело было передано в суд в январе 2017 года. Судьи отказались отпустить обвиняемого на поруки.
Ефремова обвиняют по нескольким статьям Уголовного кодекса — в государственной измене, в посягательстве на территориальную целостность Украины, в создании террористической организации «ЛНР», а также в организации захвата здания Луганской облгосадминистрации и пособничестве при захвате областного управления СБУ в Луганске.
Кроме того, Ефремова подозревают в незаконном завладении имуществом предприятия «Луганскуголь».
С января 2017 года экс-регионал находился под стражей в Старобельском СИЗО (Луганская область).
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