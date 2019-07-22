25.64 / 25.93 28.69 / 29.14
Киев: +23
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Шоу-бизнес

Стали известны имена первых участников «Танців з зірками» (фото)

18:22 22 июля 2019 456
Танці з зірками
Лилия МУЗЫКА, «ФАКТЫ»

Скоро стартует популярный проект «Танці з зірками», в котором непрофессионалы соревнуются на паркете за почетную победу. Создатели шоу уже назвали имена судей проекта.

И вот стали известны имена первых звездных участников. Это ведущий канала «1+1» и шоумен Владимир Остапчук, актриса «Дизель Шоу» Виктория Булитко и актер Михаил Кукуюк, хорошо известный зрителям по комедии «Свингеры».

Первые участники успели передать танцевальную эстафету дальше — ведущей Надежде Матвеевой и народной любимице, звезде «Сніданку з 1+1» Людмиле Барбир, а также призвали принять эстафету Потапа. Кто из них выйдет на паркет в шоу, решит дискобол.

Вау! Довгоочікуваний #танціззіркамиchallenge повертається! Відтепер магічний дискобол сам обиратиме, кому кидати виклик на участь в шоу. Першими учасниками нового вибухового сезону #танціззірками стали Володимир Остапчук @vova_ostapchuk, Вікторія Булітко @bulitka та Михайло Кукуюк @kukuyuk_michael. А дискобол тим часом прямує далі — до Надії Матвєєвої @nadezhda_matveeva_nadya, Людмили Барбір @liudmila.barbir і Потапа @realpotap. Як думаєш, хто з них прийме естафету і вже скоро демонструватиме свої танцювальні здібності на головному паркеті країни?

Публикация от Танці з зірками на 1+1 (@tanci1plus1)

Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что третьим судьей проекта стал всемирно известный хореограф Франсиско Гомес, который ставил номера для Мадонны, Дженнифер Лопес, Тейлор Свифт и других звезд шоу-бизнеса.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины