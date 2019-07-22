Стали известны имена первых участников «Танців з зірками» (фото)

Шоу-бизнес

Скоро стартует популярный проект «Танці з зірками», в котором непрофессионалы соревнуются на паркете за почетную победу. Создатели шоу уже назвали имена судей проекта.

И вот стали известны имена первых звездных участников. Это ведущий канала «1+1» и шоумен Владимир Остапчук, актриса «Дизель Шоу» Виктория Булитко и актер Михаил Кукуюк, хорошо известный зрителям по комедии «Свингеры».

Первые участники успели передать танцевальную эстафету дальше — ведущей Надежде Матвеевой и народной любимице, звезде «Сніданку з 1+1» Людмиле Барбир, а также призвали принять эстафету Потапа. Кто из них выйдет на паркет в шоу, решит дискобол.

Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что третьим судьей проекта стал всемирно известный хореограф Франсиско Гомес, который ставил номера для Мадонны, Дженнифер Лопес, Тейлор Свифт и других звезд шоу-бизнеса.

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