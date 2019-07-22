- 19:17 Бывшего мужа Собчак заметили в Одессе с новой возлюбленной
- 19:12 Выборы в Верховную Раду: последние результаты
- 19:00 Солнце в созвездии Льва: чего ждать людям, родившимся в июле-августе
- 18:52 «Укрзалізниця» хочет значительно повысить штрафы за безбилетный проезд
- 18:38 На мопеде с пистолетом: в Николаеве военнослужащий-контрактник грабил женщин
- 18:31 Лоскутное большинство: какие риски для Зеленского в новой Раде и кто может стать ее спикером
- 18:22 Стали известны имена первых участников «Танців з зірками»
- 18:09 ЦИК обработала более 75 процентов протоколов: как распределились голоса
- 18:04 Звезда сериала «Школа» Елизавета Василенко взорвала сеть откровенными фото
- 18:03 Обвиняемого в госизмене Ефремова выпустили из-под стражи
- 17:42 Под Харьковом нашли застреленным солдата-срочника
- 17:08 Леся Никитюк возвращается в тревел-шоу
Стали известны имена первых участников «Танців з зірками» (фото)
Скоро стартует популярный проект «Танці з зірками», в котором непрофессионалы соревнуются на паркете за почетную победу. Создатели шоу уже назвали имена судей проекта.
И вот стали известны имена первых звездных участников. Это ведущий канала «1+1» и шоумен Владимир Остапчук, актриса «Дизель Шоу» Виктория Булитко и актер Михаил Кукуюк, хорошо известный зрителям по комедии «Свингеры».
Первые участники успели передать танцевальную эстафету дальше — ведущей Надежде Матвеевой и народной любимице, звезде «Сніданку з 1+1» Людмиле Барбир, а также призвали принять эстафету Потапа. Кто из них выйдет на паркет в шоу, решит дискобол.
Вау! Довгоочікуваний #танціззіркамиchallenge повертається! Відтепер магічний дискобол сам обиратиме, кому кидати виклик на участь в шоу. Першими учасниками нового вибухового сезону #танціззірками стали Володимир Остапчук @vova_ostapchuk, Вікторія Булітко @bulitka та Михайло Кукуюк @kukuyuk_michael. А дискобол тим часом прямує далі — до Надії Матвєєвої @nadezhda_matveeva_nadya, Людмили Барбір @liudmila.barbir і Потапа @realpotap. Як думаєш, хто з них прийме естафету і вже скоро демонструватиме свої танцювальні здібності на головному паркеті країни?
Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что третьим судьей проекта стал всемирно известный хореограф Франсиско Гомес, который ставил номера для Мадонны, Дженнифер Лопес, Тейлор Свифт и других звезд шоу-бизнеса.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Пятилетняя девочка приходит в новом розовом платье в детский сад. Воспитательница ее спрашивает: — Кто тебе такое красивое платье купил? Ребенок с гордостью отвечает: — Наревела!