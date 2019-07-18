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Стало известно имя третьего судьи «Танців з зірками» (фото, видео)
Популярный танцевальный проект «Танці з зірками», который скоро стартует на канале «1+1», раскрыл имя третьего судьи проекта. Им стал всемирно-известный хореограф Франсиско Гомес, который ставил номера для Мадонны, Дженнифер Лопес, Тейлор Свифт и многих других звезд шоу-бизнеса. Танцор также был главным хореографом на британских шоу «X-Factor», «So You Think You Can Dance», «The Voice» и «America's Got Talent».
«Я очень счастлив вернуться в Украину. Для меня это как второй дом, а украинские телезрители — моя любимая публика. Поэтому я рад, что участвую в таком замечательном проекте и с восторгом жду, когда начнутся прямые эфиры. Как всегда, от меня только искренние впечатления!», — поделился Франсиско Гомес и пообещал удивлять новыми образами на эфирах.
Ради участия в украинском проекте, Сиско даже отказал американской певице Pink, которой он собирался создать новое концертное шоу.
Сегодня на канале появился новый промо-ролик «Танців з зірками», в котором прошлогодний судья MONATIK передает эстафету Франсиску и предлагает ему занять его место в шоу.
В видео Франсиско Гомес, которого украинцы запомнили милым кудрявым парнем, заметно возмужал. Его стиль стал более «взрослым» и сдержанным.
Кстати, MONATIK еще появится в новом сезоне «Танців з зірками». В каком статусе, пока остается загадкой.
Напомним, недавно также стали известны имена первых двух судей нового сезона «Танців з зірками». Вновь оценивать выступления звездных участников будут всем знакомые прима-балерина Екатерина Кухар и хореограф Влад Яма.
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Одесса, рынок. Крупных размеров дама подходит к контейнеру с кофточками и спрашивает у продавца: — А что-нибудь веселенькое на меня есть? — Нет, мадам. Вас хочется... обнять и плакать.