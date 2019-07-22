Происшествия

На мопеде с пистолетом: в Николаеве военнослужащий-контрактник грабил женщин (фото, видео)

Возможно, насмотревшись фильмов про итальянскую мафию, 24-летний житель Николаева взял на вооружение один из тамошних распространенных приемов грабежа — «рывок» с использованием мототранспорта. Сев на мопед и закрыв лицо балаклавой, он подъезжал к своим жертвам и, наставив на них пистолет, забирал вещи.

Но нюанс состоял еще в том, что грабитель был… контрактником Вооруженных сил. И выезжал на свой «промысел» прямо из части в перерывах между службой.

Как сообщили «ФАКТАМ» в отделе коммуникации полиции Николаевской области, 22 июля днем спецоперацию по задержанию военного грабителя провели оперативные сотрудники Управления уголовного розыска областного главка и Центрального отдела полиции под процессуальным руководством прокуратуры. Злоумышленник снова напал на молодую женщину на проспекте Героев Украины. Вырвав у нее сумку с личными вещами, он попытался уехать, однако его догнали оперативники. Мужчину доставили в Центральный райотдел полиции. Пистолет и балаклаву изъяли. Награбленное вернули хозяйке.

Следователи отдела полиции проводят расследование уголовного производства, начатого по признакам статье УК Украины «Разбой, совершенный лицом, ранее совершившим такое преступление». Бойцу грозит от семи до десяти лет заключения с конфискацией имущества.

Пока воину вменяют два эпизода грабежа. Однако, вероятно, их намного больше.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о том, что в Николаевской области полицейским пришлось с погоней задерживать злоумышленников, промышлявших воровством платежных терминалов из магазинов.

В той же Николаевской области недавно подростки задержали грабителя, напавшего на пенсионерку.

А в Киеве на днях трое иностранцев вытащили из чужой машины пакет с 300 тысячами гривен прямо на глазах их владельца.

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