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Шоу-бизнес

Бывшего мужа Собчак заметили в Одессе с новой возлюбленной (фото)

19:17 22 июля 2019 49
Максим Виторган
Вероника БОНДАРЬ, «ФАКТЫ»

После развода Ксения Собчак больше не скрывает отношений с режиссером Константином Богомоловым. А ее бывший муж Максим Виторган, которому приписывали отношения с Дарьей Екамасовой, закрутил роман с молодой актрисой Нино Нинидзе. Свои отношения пара не афиширует. Но их видели вместе на светских мероприятиях. Недавно Максима с молодой возлюбленной заметили в Одессе. Их видели в модном заведении Dvor 12, откуда они одновременно публиковали фото в социальных сетях.

В распоряжении Telegram-канала «Только никому…» оказалось фото парочки у бассейна. На снимке Нино загорает в купальнике на шезлонге, а режиссер встал возле нее, намереваясь подойти к мужчине, похожему на актера из «Квартета И» Ростислава Хаита.

Также Максим поделился фото у бассейна, где в кадр случайно попала женская ножка.

Нино моложе Максима на 19 лет. Комментировать личную жизнь она отказывается, лишь подтвердила, что сейчас занята разводом с мужем Кириллом Плетневым, от которого ушла в мае этого года.

В день рождения актрисы Виторган опубликовал чувственное фото именинницы и появился на праздничной вечеринке.

Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что в начале июня Максим Виторган и Ксения Собчак были замечены вместе на Кипре.

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