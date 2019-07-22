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Бывшего мужа Собчак заметили в Одессе с новой возлюбленной (фото)
После развода Ксения Собчак больше не скрывает отношений с режиссером Константином Богомоловым. А ее бывший муж Максим Виторган, которому приписывали отношения с Дарьей Екамасовой, закрутил роман с молодой актрисой Нино Нинидзе. Свои отношения пара не афиширует. Но их видели вместе на светских мероприятиях. Недавно Максима с молодой возлюбленной заметили в Одессе. Их видели в модном заведении Dvor 12, откуда они одновременно публиковали фото в социальных сетях.
В распоряжении Telegram-канала «Только никому…» оказалось фото парочки у бассейна. На снимке Нино загорает в купальнике на шезлонге, а режиссер встал возле нее, намереваясь подойти к мужчине, похожему на актера из «Квартета И» Ростислава Хаита.
Также Максим поделился фото у бассейна, где в кадр случайно попала женская ножка.
Нино моложе Максима на 19 лет. Комментировать личную жизнь она отказывается, лишь подтвердила, что сейчас занята разводом с мужем Кириллом Плетневым, от которого ушла в мае этого года.
В день рождения актрисы Виторган опубликовал чувственное фото именинницы и появился на праздничной вечеринке.
Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что в начале июня Максим Виторган и Ксения Собчак были замечены вместе на Кипре.
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— Как говорила тетя Циля, женщина была создана для того, чтобы мужик не умер от счастья.