Происшествия

Под Одессой пешеходы дали жесткий отпор стрелявшему в них водителю (фото)

Неожиданно завершился дорожный конфликт в Белгород-Днестровском районе. Водитель обстрелял из пистолета пешеходов, но те смогли отомстить обидчику, избив его до потери сознания.

«Местный житель, управлявший Mitsubishi, ранил из травмата двух прохожих, которые приехали из соседних сел. А те, в свою очередь, избили водителя до потери сознания и поехали на его автомобиле в больницу, чтобы им оказали помощь», — сообщили в региональном главке.

А вот 39-летнего водителя, потерявшего сознание, в медицинское учреждение доставил его знакомый. Установлено, что мужчина получил черепно-мозговую травму, его состояние оценивается как тяжелое.

Правоохранители установили личности всех участников конфликта и допросили одну из сторон — двоих мужчин, получивших ранения из пистолета. По словам 33-летнего и 35-летнего потерпевших, причин для того, чтобы в них стрелять, — не было, и они «просто действовали в ответ».

В полиции уточнили, что установить полную картину инцидента будет возможно после получения свидетельств их оппонента и выводов экспертизы.

По факту незаконного завладения транспортным средством, сопряженного с насилием, двум мужчинам объявлено о подозрении (ч. 3 ст. 289 Уголовного кодекса Украины). Им избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

По факту нанесения им телесных повреждений также начато уголовное производство по предварительной правовой квалификации ч. 1 ст. 125 (умышленное легкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. В зависимости от результатов судебно-медицинской экспертизы, возможна переквалификация этого производства.

Как сообщали «ФАКТЫ», в центре Одессы охранник ночного клуба убил мужчину, который пытался попасть в заведение.

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