Украинские шпажисты стали серебряными призерами чемпионата мира (видео)

Спорт

Мужская сборная Украины по шпаге уступила в финальном матче чемпионата мира, проходящем в Будапеште (Венгрия).

На пути к решающему поединку наши соотечественники последовательно справились с командами хозяев турнира и Италии, а в полуфинале уверенно справились с Китаем — 38:24.

На финальное противостояние украинская команда вышла в таком составе: Богдан Никишин, Анатолий Герей и Роман Свичкар (запасной — Игорь Рейзлин). Со старта французы повели в счете, но уже в третьей дуэли Герей смог выйти вперед. Украинцы вели в счете вплоть до последней дуэли, но финишный спурт удался лучше сопернику — итоговый счет 45:37 в пользу французов, которые в итоге и стали чемпионами мира, а наши ребята довольствовались «серебром».

Запись финального противостояния (смотреть с 2:33:00)

Таким образом, Украина с четырьмя наградами в активе (1 «золото», 1 «серебро» и 2 «бронзы») пятое место в общем медальном зачете.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что красавица-украинка Харлан стала шестикратной чемпионкой мира.

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