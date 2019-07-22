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Волкер анонсировал скорый визит в Украину
Спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер прокомментировал выборы в Верховную раду и сообщил о своем визите в Украину на этой неделе. Об этом политик написал в Twitter.
Так, Волкер поприветствовал народ Украины с «уверенным голосованием за реформы».
«С нетерпением жду встреч на этой неделе в Украине7», — добавил он.
Как писали «ФАКТЫ», 21 июля в Украине состоялись внеочередные выборы в Верховную Раду Украины. На данный момент Центризбирком проводит подсчет голосов и, как ожидается, до 5 августа будут объявлены победители.
Пятипроцентный барьер, необходимый для прохождения в Раду, преодолевают пять партий: «Слуга народа», «Оппозиционная платформа — За жизнь», «Европейская солидарность», «Батькивщина» и «Голос».
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