Волкер анонсировал скорый визит в Украину

Политика

Спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер прокомментировал выборы в Верховную раду и сообщил о своем визите в Украину на этой неделе. Об этом политик написал в Twitter.

Так, Волкер поприветствовал народ Украины с «уверенным голосованием за реформы».

«С нетерпением жду встреч на этой неделе в Украине7», — добавил он.

Как писали «ФАКТЫ», 21 июля в Украине состоялись внеочередные выборы в Верховную Раду Украины. На данный момент Центризбирком проводит подсчет голосов и, как ожидается, до 5 августа будут объявлены победители.

Пятипроцентный барьер, необходимый для прохождения в Раду, преодолевают пять партий: «Слуга народа», «Оппозиционная платформа — За жизнь», «Европейская солидарность», «Батькивщина» и «Голос».

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