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ЦИК обработала более 75 процентов протоколов: как распределились голоса
Центральная избирательная комиссия продолжает получать протоколы с окружных избирательных комиссий с результатами голосования. На данный момент обработано уже более 76% протоколов. Лидирует по-прежнему политическая партия «Слуга народа».
Во многомандатном избирательном округе за партию проголосовало 42,77% избирателей. Также кандидаты от партии побеждают в 126 мажоритарных округах.
За пророссийскую партию «Оппозиционная платформа — За жизнь» проголосовали 12,99% избирателей. Также кандидаты от этой партии побеждают в 7 округах.
За партию «Европейская солидарность» проголосовали 8,35% избирателей. Также два кандидата от партии побеждают в одномандатных округах.
Как писали «ФАКТЫ», результат прошедших выборов удивил, так как многие малоизвестные партии набрали больше голосов, чем партии, существующие в украинской политике десятки лет. Так, «Партия Шария» получила большую поддержку избирателей, чем Всеукраинское объединение «Свобода».
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— Не знаю, что хуже — то, что муж написал: «Давай расстанемся», или то, что через две минуты прислал другую sms-ку: «Извини, это не тебе»?