Политика

ЦИК обработала более 75 процентов протоколов: как распределились голоса

Центральная избирательная комиссия продолжает получать протоколы с окружных избирательных комиссий с результатами голосования. На данный момент обработано уже более 76% протоколов. Лидирует по-прежнему политическая партия «Слуга народа».

Во многомандатном избирательном округе за партию проголосовало 42,77% избирателей. Также кандидаты от партии побеждают в 126 мажоритарных округах.

За пророссийскую партию «Оппозиционная платформа — За жизнь» проголосовали 12,99% избирателей. Также кандидаты от этой партии побеждают в 7 округах.

За партию «Европейская солидарность» проголосовали 8,35% избирателей. Также два кандидата от партии побеждают в одномандатных округах.

Как писали «ФАКТЫ», результат прошедших выборов удивил, так как многие малоизвестные партии набрали больше голосов, чем партии, существующие в украинской политике десятки лет. Так, «Партия Шария» получила большую поддержку избирателей, чем Всеукраинское объединение «Свобода».

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter