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Мир

В РФ возбудили дело против активиста за репост публикации Бабченко

23:23 22 июля 2019 35
Репост
Инф. «ФАКТОВ»

Федеральная служба безопасности (ФСБ) России возбудила уголовное дело против активиста из Челябинска Алима Кургалиева. Поводом для дела стали его публикации во «ВКонтакте» двухлетней давности, в том числе высказываний журналиста Аркадия Бабченко, пишет BBC.

Сообщается, что постановление о возбуждении уголовного дела выложил в своем телеграм-канале глава правозащитной группы «Агора» Павел Чиков.

Согласно документу, дело возбудили из-за трех публикаций, которые Кургалиев разместил на своей странице «ВКонтакте» летом 2017 года. Среди прочего Кургалиев процитировал критику согласованных с властями акций протеста, с которой выступал Аркадий Бабченко.

«Он скопировал полностью пост Бабченко и выложил у себя „ВКонтакте“, фактически, мы считаем, что это репост. Остальные два поста примерно такого же содержания, тоже про митинги. Один из них, как утверждает Кургалиев, он тоже взял у Бабченко», — рассказал адвокат Кургалиева Андрей Лепехин.

Судебно-экспертная комиссия пришла к выводу, что в этих постах Кургалиева содержатся призывы к массовым беспорядкам, «в том числе с применением вооруженного насилия к представителям органов власти с целью свержения политического режима и государственного строя Российской Федерации», говорится в документе.

Пока что Кургалиев находится в статусе подозреваемого, обвинения ему не предъявлены. В понедельник, 22 июля, он был на допросе у следователя, добавил его адвокат.

Павел Чиков уточнил, что Кургалиев — «постоянный участник протестных акций». За участие в протестной акции 26 марта 2017 года суд в Челябинске оштрафовал его на 10 тысяч рублей. Его жалобу по этому делу коммуницировал ЕСПЧ.

Кроме того, в марте текущего года к двум годам лишения свободы приговорили юриста из Приморья Дмитрия Третьякова, которого обвинили в призывах к экстремизму за репост в телеграм-чат сторонников оппозиционера Алексея Навального публикации из канала Бабченко.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», оппозиционный российский журналист Аркадий Бабченко продолжает подмечать, как меняется риторика в украинском медиапространстве. Бабченко считает, что после президентских выборов украинскую информповестку снова стала определять Россия.

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