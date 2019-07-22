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В РФ возбудили дело против активиста за репост публикации Бабченко

Федеральная служба безопасности (ФСБ) России возбудила уголовное дело против активиста из Челябинска Алима Кургалиева. Поводом для дела стали его публикации во «ВКонтакте» двухлетней давности, в том числе высказываний журналиста Аркадия Бабченко, пишет BBC.

Сообщается, что постановление о возбуждении уголовного дела выложил в своем телеграм-канале глава правозащитной группы «Агора» Павел Чиков.

Согласно документу, дело возбудили из-за трех публикаций, которые Кургалиев разместил на своей странице «ВКонтакте» летом 2017 года. Среди прочего Кургалиев процитировал критику согласованных с властями акций протеста, с которой выступал Аркадий Бабченко.

«Он скопировал полностью пост Бабченко и выложил у себя „ВКонтакте“, фактически, мы считаем, что это репост. Остальные два поста примерно такого же содержания, тоже про митинги. Один из них, как утверждает Кургалиев, он тоже взял у Бабченко», — рассказал адвокат Кургалиева Андрей Лепехин.

Судебно-экспертная комиссия пришла к выводу, что в этих постах Кургалиева содержатся призывы к массовым беспорядкам, «в том числе с применением вооруженного насилия к представителям органов власти с целью свержения политического режима и государственного строя Российской Федерации», говорится в документе.

Пока что Кургалиев находится в статусе подозреваемого, обвинения ему не предъявлены. В понедельник, 22 июля, он был на допросе у следователя, добавил его адвокат.

Павел Чиков уточнил, что Кургалиев — «постоянный участник протестных акций». За участие в протестной акции 26 марта 2017 года суд в Челябинске оштрафовал его на 10 тысяч рублей. Его жалобу по этому делу коммуницировал ЕСПЧ.

Кроме того, в марте текущего года к двум годам лишения свободы приговорили юриста из Приморья Дмитрия Третьякова, которого обвинили в призывах к экстремизму за репост в телеграм-чат сторонников оппозиционера Алексея Навального публикации из канала Бабченко.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», оппозиционный российский журналист Аркадий Бабченко продолжает подмечать, как меняется риторика в украинском медиапространстве. Бабченко считает, что после президентских выборов украинскую информповестку снова стала определять Россия.

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