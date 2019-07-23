Названа новая опасность диабета для женщин

Мир

Диабет первого типа резко увеличивает у женщин риск развития сердечной недостаточности. Об этом пишет MedicalXpress со ссылкой на журнал Diabetologia.

Сообащется, что группа ученых из Австралии и Великобритании проанализировала данные более 12 миллионов пациентов с таким диагнозом, обращая особое внимание на развивающиеся на его фоне заболевания.

Давно было известно, что диабет часто идет «рука об руку» с самыми разнообразными проблемами с сердцем, в том числе кардиомиопатией, ишемической болезнью сердца и инсультом.

Обработка данных показала, что риск развития сердечной недостаточности на фоне диабета у женщин значительно выше, чем у мужчин. В случае диабета первого типа речь идет о 47%, диабета второго типа — 9%.

По мнению ученых, это может быть связано с ишемической болезнью сердца, которая на фоне диабета чаще появляется именно у женщин. Также у женщин хуже контролируется уровень сахара в крови.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», исследование, проведенное Университетом Эксетера, показало, что что система обмена сообщениями между клетками, которая управляет поведением белков, при диабете нарушается. Изменения приводят к тому, что некоторые бета-клетки больше не производят инсулин, который регулирует уровень сахара в крови, а вместо этого вырабатывают соматостатин — вещество, блокирующее выработку важных гормонов, включая сам инсулин. Но этот процесс можно «повернуть вспять».

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