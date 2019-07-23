Руслан Сеничкин стал «кочевником»: что об этом известно

Шоу-бизнес

Ведущий популярного утреннего шоу «Сніданок з 1+1» получил роль в сериале «Славяне», где сыграет кочевника-авара — потомка турецких аваров. Герой Руслана на имя Скагол будет противостоять главному персонажу в напряженной боевой сцене, пишет издание «Телегид».

Сообщается, что перед телезрителями Руслан появится в непривычном для себя образе, представ в кольчуге, с длинными волосами и платком на голове. Кроме того, он будет биться мечом и ездить верхом на лошади.

«В детстве я ездил верхом на лошади. Но, конечно, перед съемками в сериале нужно было поупражняться, отрепетировать, чтобы в кадре все было гармонично и красиво. А вот с мечом я раньше не имел дела и первый раз дрался с таким видом оружия. Над нашими боевыми сценами в проекте работали люди с международным опытом, которые занимались каскадерскими постановками, в том числе и в сериале „Игра престолов“, а также работали с британским кинорежиссером, продюсером Ридли Скоттом и с американским — Стивеном Спилбергом», — прокомментировал Сеничкин.

В основе сериала, съемки которого проходят в Житомирской области, лежат традиции и мифология древних славян, а также реальные исторические факты. Зрителей ожидают 12 эпизодов про историю славян на рубеже VI-VII ст., pплеменные интриги и междоусобицы, настоящая отвага и мужество, преданность своим принципам, любовь, магия и многое другое. Главный герой сериала — это реальный исторический персонаж Само — франкский торговец оружием, который стал первым известным по имени славянским князем. Он возглавил восстание славян против Аварского каганата, выиграл войну и создал первое славянское государство, которое историки потом назовут Государством Само. События сериала происходят в тот момент, когда Само оказывается среди славян.

Также в сюжете пойдет речь о том, как герой с помощью славян и их богов пройдет путь от франкского контрабандиста оружием до славянского монарха. Премьера сериала от продюсеров признанной миром первой украинско-словацкой копродукции «Предел» Андрея Ермака и Ванды Адамик Грицовой запланирована на 2020 год.

«Славяне» — это украинская версия «Викингов», над которой работает украинско-словацкая режиссерская группа во главе с международным шоуранером и режиссером Петером Бебъяком, а создается при участии телеканала 1+1 и словацкого TV JOJ при поддержке Министерства культуры Украины.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», бессменный ведущий «Сніданку з «1+1» Руслан Сеничкин уже девять лет просыпается в пять утра, чтобы в половину седьмого выйти в эфир. Руслан говорит, что работа приносит ему лишь положительные моменты, несмотря на непростой график. В прошлом году Сеничкин стал одним из участников проекта «Танці з зірками», и это разделило его жизнь на «до» и «после» шоу.

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