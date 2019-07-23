Наемный работник: стало известно, какой премьер-министр устроит Зеленского

Украина

Назначая человека на пост премьер-министра, президент Украины Владимир Зеленский, скорее всего, остановит свой выбор на техническом исполнителе без политических амбиций, который будет выполнять его волю, к тому же будет сведущ в финансовых вопросах. Такое мнение в интервью «ФАКТАМ» изложил эксперт Украинского института анализа и менеджмента политики Владимир Воля.

По просьбе нашего издания он прокомментировал информацию о том, что американский аналитический центр Atlantic Council сообщил, что на должность украинского премьера рассматриваются пять кандидатур: бывший министр финансов Александр Данилюк, бывший министр экономического развития Айварас Абромавичюс, исполнительный директор и глава правления «Нафтогаза» Юрий Витренко и Андрей Коболев, а также бывший заместитель главы Национального банка, представитель Украины в МВФ Владислав Рашкован.

«Думаю, Коболеву было бы неплохо сейчас хотя бы сохранить свою должность в „Нафтогазе“. Он проявил себя, как политическая фигура, показал себя самостоятельным и жёстким игроком в отношениях с Кабмином. И на посту премьера он может стать оппонентом Зеленского, как был оппонентом Гройсмана», — считает Воля.

Если выбор нужно будет делать между Рашкованом и Коболевым, то первый более вероятен, считает эксперт, как технический исполнитель без политических амбиций, который будет выполнять волю президента. Также Рашкован более вероятен как человек, разбирающийся в финансовых вопросах. Работа с МВФ, международные контакты, переговоры с крупными финансовыми организациями гораздо более важный для премьера опыт, чем управление «Нафтогазом».

Владимир Воля уверен, что президенту важно, чтобы глава Кабмина не превратился в скором будущем во влиятельную политическую фигуру, получив в своё распоряжение большие финансовые, организационные и другие ресурсы, которых нет у президента.

«Зачем нужен такой технический премьер? Во первых — чтобы выполнять, как я уже сказал, политическую волю президента. Во вторых — на некоторое время в окружении президента прекратится борьба за этот пост. В третьих — важно показать, что премьер и его кабинет: всего лишь наёмные работники. И если их работа не понравится — их уволят», — отметил эксперт.

Такой хитрый манёвр, полагает Воля, позволит главе государства, фактически управляя правительством, избежать политической ответственности, свалить её на Кабмин в случае своих неудач.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», президент Владимир Зеленский прокомментировал возможное премьерство Святослава Вакарчука. В частности, он отметил, что пост премьер-министра предполагает большую ответственность, поэтому на этом месте должен быть «гуру экономики».

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