Вокруг света за 280 дней: путешественник Артмеий Сурин установил три рекорда (фото)

Общество и люди

В Украину вернулся известный блогер Артемий Сурин, который совершил кругосветное путешествие и установил несколько национальных рекордов. Морской паром «Грейсвальд», на борту которого Сурин отправился к украинскому берегу из грузинского Батуми, прибыл в порт «Черноморск» (под Одессой). На паромном комплексе морского торгового порта его встречали родные, друзья, коллеги-путешественники, пограничники, представители Книги рекордов Украины.

Артемий повидал ад, рай и даже успел побывать за решеткой. Однако ничто не остановило и не смогло сломить харьковчанина Сурина — он завершил свое кругосветное путешествие за 280 дней.

«Впервые в истории страны украинец совершил кругосветное путешествие по канонам Лондонского королевского географического союза: побывал на всех шести континентах, в 40 странах и пересек все меридианы планеты, не воспользовавшись ни одним самолетом. Сурин преодолел путь в 100 тысяч километров — по земле, рекам, морям и океанам», — отметили представители Книги рекордов Украины.

Кроме того, его достижения планируют направить на рассмотрение в Книгу рекордов Гиннеса.

Кругосветка (Big Circle) украинца стартовала 15 октября 2018 года из Киева. После отправной точки Артемий Сурин побывал в невероятно жарких африканских странах и в холодной Антарктиде, прошел по трем океанам. Побывал он на острове Питкэрн — самом отдаленном в Тихом океане и дважды пересек экватор — с севера на юг, а также в противоположном направлении.

Артемий запечатлел тысячи райских мест. Между тем, он попал и в настоящий ад — мрачный район Пакистана.

«Балучистан — отдаленный район Пакистана на границе с Ираном. Место похоже на экранизацию ада наяву. Безжизненная пустыня, палящее солнце, камни, и редкие полуразбитые строения. Порой, видя такой „дом“ на раскаленной сковороде пустыни Балучи, я искал ответ на вопрос: „Как и почему они здесь живут?“», — рассказал путешественник.

Каждый континент, каждый город, в котором побывал, путешественник отснял на видео с помощью дрона, чтобы поделиться уникальными кадрами с миллионами людей. Однако это едва не сыграло злую шутку с Артемием. Во время визита в Иран украинца задержали и даже арестовали, заподозрив в шпионаже — исключительно за использование дрона. Ему, можно сказать, просто повезло — его оправдали и выпустили из-за решетки 10 июля, спустя несколько дней после ареста. Украинские дипломаты назвали освобождение спецоперацией, к которой присоединилось высшее политическое руководство Ирана. Тем не менее, такое «приключение» не остановило путешественника: он отказался прекратить свое кругосветное путешествие или использовать самолет для возвращения в Украину, и продолжил наземный путь домой.

Он сумел преодолеть целый ряд визовых и бюрократических трудностей, которые могли перечеркнуть все планы путешествия.

«По прибытии в Одессу зафиксировано три рекорда Украины в категории „Путешествия“, которые установил Артемий Сурин. Помимо того, что он за 280 дней обогнул земной шар, посетил все континенты планеты без авиаперелетов, совершил кругосветное путешествие и отснял его с дрона. В каждой стране он презентовал Украину и приглашал всех в нашу страну на отдых, а также к сотрудничеству», — сообщила Анна Крисюк, генеральный директор Книги рекордов Украины.

Сурин также заявил, что Украину должны знать в мире — ради этого он и совершил свое путешествие. Украинский бизнесмен и путешественник добавил, что совершил путешествие исключительно за собственный счет, потратив около 140 тысяч долларов.

Представители Национального реестра Украины осуществили официальную проверку возможных рекордов. По данным ведомства, после соответствующих формальностей зафиксированные рекорды будут автоматически направлены в Книгу рекордов Гиннеса, и представлены в более чем 25 странах мира.

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