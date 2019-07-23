Воевал на стороне боевиков «ДНР»: в Чехии будут судить белорусского наемника

Украина

В Чехии выдвинули обвинение в терроризме белорусу Алексею Ф., который несколько раз выезжал на Донбасс и воевал в рядах боевиков. Ранее в этой стране под суд отправили военнослужащего, который воевал против ВСУ на востоке Украины.

По информации издания denikn.cz, обвиняемый длительное время проживал в Чехии и уже имел проблемы с законом — в настоящее время Алексей Ф. отбывает срок за нанесение тяжких телесных повреждений. И обвинительный акт ему вручили в местах лишения свободы.

40-летним мужчиной чешские правоохранители заинтересовались в 2018 году. Выяснилось, что в конце 2014 года он на длительное время уезжал из Чехии и воевал против ВСУ на Донбассе. В течение последующих лет он несколько раз возвращался в страну и опять уезжал на оккупированные территории.

За подобные преступления в Чехии Алексею Ф. может грозить 15-летний тюремный срок. Также сообщается, что в этой стране под следствием по подозрению в участии в боевых действиях находится около 20 граждан Чехии.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Дортмунде (Германия) судят 43-летнего мужчину по обвинению в участии в боевых действиях против ВСУ на Донбассе на стороне боевиков «ДНР». Житель города Лене в федеральной земле Северный Рейн — Вестфалия, который утверждает, что он родился в СССР, а его отец — украинец, на Донбасс он отправился, поскольку посчитал это своим гражданским долгом. Позже он разочаровался в боевиках и заявлял, что не участвовал в боевых действиях.

Фото с сайта https://denikn.cz

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