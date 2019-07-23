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Грозы, град и шквалы: каким областям не повезет с погодой 23 июля
В Украине 23 июля ожидаются кратковременные дожди и местами грозы. Об этом говорится в сообщении Укргидрометцентра.
По прогнозам синоптиков, в южной части страны, а также местами в восточных и Днепропетровской областях возможен град и шквалы 15−20 м/с.
«Ветер северо-западный (в восточной части — южный), 5−10 м/с. Температура ночью 12−17 °, на побережье морей 18−21 °; днем 21−26 °, на юге и востоке страны 28−32 °; в Карпатах ночью 9−14 °, днем 13−18 °», — говорится в сообщении Укргидрометцентра.
Ранее в интервью «ФАКТАМ» народный синоптик Владимир Деркач сказал, что из-за дождей в июле жары ожидать не стоит. «В конце июля общая картина погоды в Украине не улучшится: возможны дожди, а погожих и теплых дней будет мало», — отметил Деркач.
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— Не знаю, что хуже — то, что муж написал: «Давай расстанемся», или то, что через две минуты прислал другую sms-ку: «Извини, это не тебе»?