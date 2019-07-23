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Отомщу за Богомолова: Собчак сцепилась со Шнуром в матерном батле
Российская телеведущая Ксения Собчак, которая уже не скрывает отношений с режиссером Константином Богомоловым, снова влипла в громкий скандал с бывшим другом, музыкантом Сергеем Шнуровым. Они сцепились в матерном батле, публично оскорбляя друг друга, как это делали и ранее.
Поводом для скандала в этот раз стало ироничное заявление Сергея Шнурова на пресс-конференции. Отвечая на вопрос, кто является самым достойным его соперником в стихотворном батле, лидер группы «Ленинград» с улыбкой заявил, что это Константин Богомолов.
«Самым интересным соперником был Богомолов, который писал за Собчак. Я не отношусь к этому серьезно. Что такое серьезный соперник в такой игровой ситуации? Это смешно!», — сказал Сергей Шнуров.
Высказывание серьезно зацепило Собчак, которая жестко отреагировала на реплику, опубликовав разгромный стих, с использованием матерных слов.
«Говорю тебе как поэт и баба: Твой …,
Серёжа, — довольно слабый.
При всём моём к тебе уважении,
Ты не выдержал поражения.
Я с тебя реально смеюсь:
Тур стадионный, а прессы мало?
Шнуров вываливает фейк-ньюз
Про то, что Собчак стихов не писала!
Про баттл наш я забыла давно,
Но он у тебя в голове на полочке:
Тебя ж раскатала тогда в говно
Тупая лошадь, светская тёлочка!
Писал Богомолов? Что за байда!
Клянусь лабутенами и отчизной,
Что Богомолов мне никогда
Стихов не слагал.
Ну, ни разу в жизни!
Ты побеждён у всех на глазах?
Зачем ты ведёшь себя, как .?
Скажи, как про водку на днях сказал:
«Всё, …, она меня победила!»
Не можешь? Стыдно? Ржут пацаны,
Что ты тупо бабою .?
Понятно станет людям страны,
Что ты … не брутальный мачо?
Серёжа, не обижаться, чур,
Но знают даже малые детки,
Что даже крутой от лампочки шнур
Берёт электричество из розетки.
Всё напряжение — от неё,
Крошка она или с … дылда.
Дружок, пойми уже, ё-моё:
Твоей розеткой была Матильда!
Она укрывала, сродни плащу,
Она от похмелья тебя спасала,
За Богомолова отомщу:
А может, и песни — она писала?
Серёга, ведь ты же со мною пил
Под рёв твоих песенок хулиганский,
Но здесь ты, родненький, поступил
По-свински, по-хамски, не по-пацански.
Прощаюсь. На баттл опять зову,
Я обеспечу и свет и саунд.
Скоси меня рифмой, как ту траву!
До встречи! Не ссы! Я — на месте! Раунд!"
Сергей Шнуров долго молчать не стал и ответил оскорблениями в адрес Собчак.
«Честная, спросите у Максима.
Репутация у ней, побойтесь бога,
Все предъявы ваши вышли мимо,
И не трогают её даже немного.
Что на дома-два жила, так враки это.
Всё на людях и всегда же при параде.
Ну, подумаешь, что пососала где-то,
Это ж хулиганства просто ради.
Всё сама: стихи, х*и и прозу,
Ни к чему ей Богомолов даже.
Я клянусь, клянусь своим циррозом
И её „интервьюерским“ стажем, —
Чту заслуги перед человечеством
Ксюши, Моти, Бони, ну и прочих Лер.
Есть болезни, что совсем не лечатся,
Быть затычкой в каждой ж**е, например».
Напомним, отношения Собчак и Шнура кардинально испортились после того, как он ушел от жены Матильды — близкой подруги Собчак. Телеведущая не упускает возможности уколоть музыканта. В марте Собчак и Шнур устроили матерную перепалку в сети.
Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что бывший муж Собчак Максим Виторган отдыхает в Одессе с молодой возлюбленной.
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