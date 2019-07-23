Отомщу за Богомолова: Собчак сцепилась со Шнуром в матерном батле

Шоу-бизнес

Российская телеведущая Ксения Собчак, которая уже не скрывает отношений с режиссером Константином Богомоловым, снова влипла в громкий скандал с бывшим другом, музыкантом Сергеем Шнуровым. Они сцепились в матерном батле, публично оскорбляя друг друга, как это делали и ранее.

Поводом для скандала в этот раз стало ироничное заявление Сергея Шнурова на пресс-конференции. Отвечая на вопрос, кто является самым достойным его соперником в стихотворном батле, лидер группы «Ленинград» с улыбкой заявил, что это Константин Богомолов.

«Самым интересным соперником был Богомолов, который писал за Собчак. Я не отношусь к этому серьезно. Что такое серьезный соперник в такой игровой ситуации? Это смешно!», — сказал Сергей Шнуров.

Высказывание серьезно зацепило Собчак, которая жестко отреагировала на реплику, опубликовав разгромный стих, с использованием матерных слов.

«Говорю тебе как поэт и баба: Твой …,

Серёжа, — довольно слабый.

При всём моём к тебе уважении,

Ты не выдержал поражения.

Я с тебя реально смеюсь:

Тур стадионный, а прессы мало?

Шнуров вываливает фейк-ньюз

Про то, что Собчак стихов не писала!

Про баттл наш я забыла давно,

Но он у тебя в голове на полочке:

Тебя ж раскатала тогда в говно

Тупая лошадь, светская тёлочка!

Писал Богомолов? Что за байда!

Клянусь лабутенами и отчизной,

Что Богомолов мне никогда

Стихов не слагал.

Ну, ни разу в жизни!

Ты побеждён у всех на глазах?

Зачем ты ведёшь себя, как .?

Скажи, как про водку на днях сказал:

«Всё, …, она меня победила!»

Не можешь? Стыдно? Ржут пацаны,

Что ты тупо бабою .?

Понятно станет людям страны,

Что ты … не брутальный мачо?

Серёжа, не обижаться, чур,

Но знают даже малые детки,

Что даже крутой от лампочки шнур

Берёт электричество из розетки.

Всё напряжение — от неё,

Крошка она или с … дылда.

Дружок, пойми уже, ё-моё:

Твоей розеткой была Матильда!

Она укрывала, сродни плащу,

Она от похмелья тебя спасала,

За Богомолова отомщу:

А может, и песни — она писала?

Серёга, ведь ты же со мною пил

Под рёв твоих песенок хулиганский,

Но здесь ты, родненький, поступил

По-свински, по-хамски, не по-пацански.

Прощаюсь. На баттл опять зову,

Я обеспечу и свет и саунд.

Скоси меня рифмой, как ту траву!

До встречи! Не ссы! Я — на месте! Раунд!"

Сергей Шнуров долго молчать не стал и ответил оскорблениями в адрес Собчак.

«Честная, спросите у Максима.

Репутация у ней, побойтесь бога,

Все предъявы ваши вышли мимо,

И не трогают её даже немного.

Что на дома-два жила, так враки это.

Всё на людях и всегда же при параде.

Ну, подумаешь, что пососала где-то,

Это ж хулиганства просто ради.

Всё сама: стихи, х*и и прозу,

Ни к чему ей Богомолов даже.

Я клянусь, клянусь своим циррозом

И её „интервьюерским“ стажем, —

Чту заслуги перед человечеством

Ксюши, Моти, Бони, ну и прочих Лер.

Есть болезни, что совсем не лечатся,

Быть затычкой в каждой ж**е, например».

Напомним, отношения Собчак и Шнура кардинально испортились после того, как он ушел от жены Матильды — близкой подруги Собчак. Телеведущая не упускает возможности уколоть музыканта. В марте Собчак и Шнур устроили матерную перепалку в сети.

Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что бывший муж Собчак Максим Виторган отдыхает в Одессе с молодой возлюбленной.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter