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«Хотела уйти из проекта»: шокирующие признания победительницы «Холостяка-9» (фото)
Никита Добрынин и Даша Квиткова — пара, созданная в девятом сезоне романтического проекта «Холостяк» (СТБ). Через полгода после окончания проекта Никита и Даша по-прежнему вместе и признаются, что любят друг друга и счастливы.
«Не понимала, как можно идти за любовью на проект, где все „кружатся“ вокруг одного парня»
— Не надо бояться быть собой, — сказала в эксклюзивном интервью «ФАКТАМ» Даша Квиткова, обращаясь к новым участницам уже десятого сезона «Холостяка».
— Даша, получается, вы первая участница «Холостяка», которая сделала то, что многим было не под силу!
— На самом деле я не могу говорить, что сделала что-то, что другим не удавалось. Это скорее наша с Никитой совместная робота. Просто в какой-то момент совпали наши желания построить отношения.
— Значит, все по-настоящему? Не было никакой игры?
- Мне вообще кажется, что играть в «Холостяке» невозможно. Все сложилось так, как должно было быть. И секрета в этом никакого нет. У нас с Никитой просто возникли чувства. Не по сценарию — так получилось.
— В какой момент вы почувствовали, что все складывается именно так?
— Наверное, все началось со свидания в Египте. Это была 6-я неделя проекта. У нас произошло сближение, контакт. Мы смогли доверить друг другу тайны, рассказать больше про себя. Возможно, еще и обстановка к этому располагала. Тогда мы говорили много про родителей. Я рассказала, что не общаюсь с папой. Никита рассказал о своих переживаниях…
— Кстати, это ведь именно у вас был первый поцелуй в девятом сезоне «Холостяка»!
— Да, это случилось на свидании в баре. Но, признаюсь, я тогда еще ничего не понимала в плане того, что может произойти дальше. Это был спонтанный, неожиданный, непредсказуемый поцелуй. Просто эмоции, чувства.
— Вам было комфортно на проекте?
— Конечно! Мне очень понравился проект. Я старалась не принимать участия в разборках девочек. Считаю, что на это не нужно растрачивать нервы. Знала, на что подписываюсь, поэтому не хотела лишний раз переживать.
— Вам с трудом это удавалось или вы по жизни такая спокойная?
— Признаюсь, в жизни я не всегда такая спокойная. И на проекте были моменты, когда я с трудом сдерживалась. Но по большому счету в «Холостяке» не было девочек, которые явно меня раздражали. В принципе, мне все они были безразличны.
— Вы были поклонницей проекта до того, как стали его участницей?
— Я не была фаном, просто смотрела какие-то эпизоды. Помню предфинальную программу с Иванкой и Рожденом Ануси. Но я никогда не представляла себя на месте девочек! Более того, вообще не понимала этой позиции — идти за любовью на проект, где все «кружатся» вокруг одного парня.
— А что произошло потом?
— Меня взяли на «слабо», и я пошла. Однажды сидела на кухне с женой брата и возмущалась: как люди могут пройти такой сложный путь на «Холостяке» и потом наплевать на все и расстаться? Говорю, что, если бы я пошла, сделала бы по-другому. Вот меня и подловили.
«Была уверена, что вернусь домой одна»
— К финалу у вас было ощущение, что Никита выберет вас, а не Лилю?
— Скажем, я знала, что у Никиты есть ко мне чувства. Мы говорили друг другу, что все хорошо.
— То есть, когда вы шли на финал, вы уже знали, что победите?
— Нет, для меня предфинальное время было очень сложным. Был момент, когда я даже хотела уйти из проекта.
— Сложный момент — это ревность к Лиле?
-- Было всё вместе. Трудно, когда ты выстраиваешь отношения с человеком и замечаешь, как он небезразличен к другим девчонкам. Помню момент, когда Никита сказал Лиле фразу, которая меня немного выбила из колеи. И я сразу захотела это все закончить, не понимая, зачем здесь нахожусь.
- Что это была за фраза?
— Он ее спросил: «Почему ты плачешь? Ты что, не веришь в искренность наших чувств?» Я не понимала его отношений с Лилей. В общем, прилетела на финал, чтобы просто расставить все точки над «і», поговорить с Никитой. Была уверена, что вернусь домой одна.
— О чем вы подумали в тот момент, когда Никита сказал, что выбрал вас?
— Я была в шоке. Наверно, час-полтора не могла понять, что происходить. Потом мы остались вдвоем, говорили. Но я так и не могла поверить, что проект закончился.
— Если бы сейчас кто-то из ваших знакомых сказал, что хочет пойти на «Холостяк», что бы вы ему ответили?
— Что это стопроцентное «да». Ведь, кроме эмоций, которые ты получаешь на проекте, это еще и очень большой жизненный урок. По выдержке и терпению. Понятно, что где-то нервное состояние может подвести, но если все выдержать, то потом вряд ли что-то сможет сломать. Это очень хорошая школа жизни.
— Сейчас вам приходится менять в себе что-то ради Никиты?
— Отношения — это в любом случае робота. И над собой, и над отношениями. Если понимаешь, что что-то причиняет боль человеку, надо это поменять. Если, конечно, хочешь, чтобы он был счастлив. В этом плане мы с Никитой меняем друг друга. Но не в том смысле, что ломаем внутренний стержень. Просто учимся быть вместе.
— Он уже сделал вам предложение?
— А все мужчины делают предложение, если еще и года не встречаются с девушкой? Я мало таких встречала…
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— Известно, что вы модель, демонстрируете нижнее белье. Как Никита относится к вашему занятию?
— Поддерживает меня. Если предстоят съемки, изначально говорю об этом лично с Никитой. Все посты, которые делаю в социальных сетях, тоже обсуждаю с ним.
— Кто у вас занимается хозяйством?
— Получается, что готовим мы оба. Бытовые вопросы, касающиеся уборки, мытья посуды, в основном решаю я. Но Никита и сам может встать, помыть посуду. Многое по дому делаем вдвоем.
— Вы счастливы?
— Абсолютно!
— Сейчас проходят кастинги участниц следующего сезона «Холостяка». Что посоветуете девушкам?
— Считаю, главное — не играть с Холостяком. Нужно просто быть собой, показывая молодому человеку себя такой, какая ты есть. Потому что рано или поздно игра закончится и маски спадут. Я бы сказала девушкам: будьте настоящими — и все получится. По-другому в «Холостяке» никак.
Ранее о закулисье финала девятого сезона «Холостяка» рассказывала постоянная ведущая ток-шоу «Как выйти замуж» Роза Аль-Намри.
А участница шоу «Холостяк» София в интервью «ФАКТАМ» рассказала о своих чувствах к Никите и о том, как изменилась ее жизнь после проекта.
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