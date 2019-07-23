На съемках "Форсажа 9" разбился дублер Вина Дизеля (фото, видео)

Шоу-бизнес

В понедельник, 22 июля, на съемках фильма «Форсаж 9» произошел несчастный случай. Каскадер, который является дублером известного актера Вина Дизеля, сорвался с высоты более 10 метров и ударился головой. Пострадавшего в критическом состоянии доставили специальным вертолетом в больницу. Он находится в реанимации.

Съемки фильма проходят в Великобритании в графстве Хертфордшир. 52-летний Дизель присутствовал на площадке, когда произошел инцидент. Актер шокирован случившимся. Он выразил надежду, что каскадер выживет.

Вин Дизель на съемках "Форсажа 9"

Травму получил известный британский каскадер Джо Уоттс. Он выполнял трюки во многих известных фильмах — «Мир Юрского периода», «Миссия: невыполнима. Фолаут», «Телохранитель киллера», а также в сериале «Игра престолов».

Джо Уоттс

Какой именно трюк выполнял Уоттс в этот раз, пока не ясно. Для Дизеля это тяжелое потрясение. В 2002 году один из его дублеров погиб. Это произошло в Праге во время съемок фильма «Три икса». Каскадер Гарри О'Коннор, бывший боец американского спецподразделения «Морские котики», опытный парашютист должен был пролететь на параплане под знаменитым мостом Палацкого. Первый дубль удался, несмотря на сильный ветер. Но О'Коннор остался не доволен. Он заявил, что попробует еще раз. Во время второй попытки Гарри зацепился за опору и сломал шею. В результате в фильме был использован первый дубль.

Вырезать сцену из картины не стали в память о каскадере.

Вин Дизель и Мишель Родригес

Серия фильмов «Форсаж» является самой прибыльной в истории американской киностудии Universal. Первый фильм вышел в прокат в 2001 году и собрал 207,3 миллиона долларов. Главные роли в картине исполнили Пол Уокер, Вин Дизель и Мишель Родригес. Во второй части (2003 год) Дизель и Родригес не снимались. Главная женская роль досталась Еве Мендес. Кассовые сборы составили 236,3 миллиона долларов.

«Тройной форсаж: Токийский дрифт» появился в 2006 году и оказался неудачным. Он собрал 158,5 миллиона долларов в мировом прокате при затратах на съемки в размере 85 миллионов долларов. Поклонникам серии не понравилось, что в фильме отсутствовали полюбившиеся им персонажи.

Студия учла критику. «Форсаж 4» в 2009 году принес уже 363,2 миллиона долларов при том же бюджете, что и у третьей части. В проект вернулись Полу Уокер, Вин Дизель, Мишель Родригес. «Форсаж 5» оказался еще успешнее — 626,1 миллиона долларов в прокате. В фильме появились новые звезды — Дуэйн Джонсон, Галь Гадот, Эльза Патаки.

Universal решила не сбавлять обороты. «Форсаж 6» готовили с особой тщательностью. Он вышел в мае 2013 года. Четверка главных исполнителей полностью определилась — Уокер, Дизель, Джонсон, Родригес. Кассовые сборы составили 788,7 миллиона долларов.

Тут же начались съемки «Форсажа 7». Однако в ноябре 2013 года Пол Уокер трагически погиб в автомобильной катастрофе. Трагедия потрясла поклонников франшизы. Некоторые считали, что на этом съемки новых частей следует прекратить. И все седьмая часть вышла в прокат. Премьера состоялась в апреле 2015 года. В картину вошли все сцены, в которых успез сняться Уокер. Сценарий переписали. Появились новые актеры — Джейсон Стэтэм, Курт Расселл. Но главные роли по-прежнему играли Дизель, Родригес, Джонсон. «Форсаж 7» собрал в мировом прокате 1 миллиард 516 миллионов долларов! Критики уверены, что такой успех картине обеспечила, как это не цинично звучит, гибель Пола Уокера.

«Форсаж 8» вышел в апреле 2017 года. Звездный состав остался почти без изменений — Дизель, Джонсон, Родригес, Стэтэм, Расселл, Патаки. Добавились Скотт Иствуд и Шарлиз Терон. Эта часть тоже пробилась в элитный клуб фильмов, чьи сборы превысили миллиард долларов. Картина принесла Universal 1 миллиард 239 миллионов долларов.

Однако во время съемок произошла ссора между Дизелем и Джонсоном. Они остались недовольны друг другом и категорически отказались сниматься вместе снова. Дуэйна поддержал Джейсон Стэтэм. В итоге в «Форсаже 9» этих актеров не будет. Зато они появятся в так называемом спин-оффе. Фильм получил название «Форсаж: Хоббс и Шоу». В Украине его премьера назначена на 1 августа 2019 года. Бюджет у боевика солидный — 200 миллионов долларов!

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что картина «Мстители: Завершение» побила рекорд «Аватара» и возглавила список самых кассовых фильмов в истории.

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