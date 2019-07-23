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Катер отрезал ногу: в Крыму произошло жуткое ЧП с отдыхающим
В оккупированной Алуште в районе пляжа санатория «Киев» мужчина лишился голени. Он плавал в 50-ти метрах от ограждающего буя и попал под проходящий катер. Об этом сообщает пресс-служба МЧС оккупированного Крыма.
«Пострадавшего, 1971 г. р., доставили на берег на гидроцикле, где передали сотрудникам скорой медицинской помощи. Мужчина доставлен в реанимационное отделение ЦГБ по Алушта с очень серьезными травмами», — отметили спасатели.
Было установлено, что на расстоянии 120 метров от берега высокоскоростной двухмоторный катер Redlan под управлением 27-летнего алуштинца совершил наезд на купающегося мужчину.
Пострадавшему пришлось ампутировать голень левой ноги.
Как писали «ФАКТЫ», недавно ЧП на воде произошло в Киеве. Так, на женщину, которая рано утром купалась в Днепре, напал незнакомый парень и начал ее топить. Женщина чудом осталась жива. А человек, который пытался ее убить, после этого бегал абсолютно голым в районе станции метро «Левобережная», пока его не задержала полиция.
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