Найди премьера: Абромавичус озадачил украинцев новым фото

Политика

Экс-министр экономики Айварас Абромавичус опубликовал в Twitter фото, на котором он в Киеве вместе с секретарем СНБО Украины Александром Данилюком, представителем Украины в Международном валютном фонде Владиславом Рашкованом и председателем правления НАК «Нафтогаз Украины» Андреем Коболевым.

«Однажды в Киеве», — написал Абромавичюс.

В сети активно обсуждают фото.

«Найди на фото Премьера!» — написал один из них.

«Айварас, ну так кто?) Не томите)», — спросил другой.

«Какой Коболев?! Так мы от коррупционеров не избавимся!» — добавил третий.

Как писали «ФАКТЫ», Абромавичус, Данилюк, Коболев и Рашкован есть среди кандидатур, которые рассматриваются в победившей на выборах партии «Слуга народа» на должность премьера.

Как сообщил эксперт Украинского института анализа и менеджмента политики Владимир Воля, президенту Украины Владимиру Зеленскому важно, чтобы новый глава Кабмина не превратился во влиятельную политическую фигуру и он хочет назначить на этой должность профессионала без явных политических амбиций.

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