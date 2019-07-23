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Найди премьера: Абромавичус озадачил украинцев новым фото
Экс-министр экономики Айварас Абромавичус опубликовал в Twitter фото, на котором он в Киеве вместе с секретарем СНБО Украины Александром Данилюком, представителем Украины в Международном валютном фонде Владиславом Рашкованом и председателем правления НАК «Нафтогаз Украины» Андреем Коболевым.
«Однажды в Киеве», — написал Абромавичюс.
В сети активно обсуждают фото.
«Найди на фото Премьера!» — написал один из них.
«Айварас, ну так кто?) Не томите)», — спросил другой.
«Какой Коболев?! Так мы от коррупционеров не избавимся!» — добавил третий.
Как писали «ФАКТЫ», Абромавичус, Данилюк, Коболев и Рашкован есть среди кандидатур, которые рассматриваются в победившей на выборах партии «Слуга народа» на должность премьера.
Как сообщил эксперт Украинского института анализа и менеджмента политики Владимир Воля, президенту Украины Владимиру Зеленскому важно, чтобы новый глава Кабмина не превратился во влиятельную политическую фигуру и он хочет назначить на этой должность профессионала без явных политических амбиций.
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