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- 12:20 О глобальном потеплении не слышали: в сети показали фото и видео июльского снегопада в России
О глобальном потеплении не слышали: в сети показали фото и видео июльского снегопада в России
В Магаданской области России в разгар лета выпал снег, хотя синоптики прогнозировали на Колыме «теплое лето». Ранее в Ямало-Ненецком автономном округе России прошли июньские метели.
Как пишет издание «Весьма», снег пошел сразу в трех районах: в Ягоднинском, Сусуманском и Омсукчанском.
А это видео было снято на перевале Ольчанский. Впрочем, издание утверждает, что такая погода для жителей Колымы не в новинку — тут летом возможна как жара до +40 градусов, так и снег.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в первый день лета 2019 года в ряде регионов России пошел снег. Ухудшение метеоусловий коснулось Урала, Татарстана, Башкирии, Удмуртии, Самарской и Кировской областей.
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— Никак не могу определиться с планами на вечер. Поэтому в магазине купила презервативы, книгу и... шпатель.