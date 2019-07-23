Мир

О глобальном потеплении не слышали: в сети показали фото и видео июльского снегопада в России

В Магаданской области России в разгар лета выпал снег, хотя синоптики прогнозировали на Колыме «теплое лето». Ранее в Ямало-Ненецком автономном округе России прошли июньские метели.

Как пишет издание «Весьма», снег пошел сразу в трех районах: в Ягоднинском, Сусуманском и Омсукчанском.

А это видео было снято на перевале Ольчанский. Впрочем, издание утверждает, что такая погода для жителей Колымы не в новинку — тут летом возможна как жара до +40 градусов, так и снег.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в первый день лета 2019 года в ряде регионов России пошел снег. Ухудшение метеоусловий коснулось Урала, Татарстана, Башкирии, Удмуртии, Самарской и Кировской областей.





Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter