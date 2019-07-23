- 13:36 Убийство в день выборов: бывший военный стал жертвой хулиганов, которые много лет держат в страхе весь город (фото, видео 18+)
- 13:27 Названо имя еще одного участника «Танців з зірками»
- 13:25 В Киеве вспыхнул сильный пожар в жилом доме: первое видео с места ЧП
- 13:16 Топ-менеджер Darnitsa Group переплыл Босфор
- 13:14 В Киеве мужчина украл мешок с деньгами прямо на глазах у инкассаторов
- 13:14 Пожар в детском лагере в России: количество жертв увеличилось
- 12:53 Украинских кинопрокатчиков заподозрили в работе на спецслужбы РФ
- 12:49 «Динамо» – «Шахтер»: где смотреть онлайн битву за Суперкубок Украины
- 12:43 Индия отправила на Луну межпланетную станцию
- 12:38 «Ощадбанку» разрешили взыскать более миллиарда долларов с России
- 12:20 О глобальном потеплении не слышали: в сети показали фото и видео июльского снегопада в России
- 12:10 Грозы, ливни и солнце: синоптик рассказала о погоде 24 июля
«Ощадбанку» разрешили взыскать более миллиарда долларов с России
Киевский апелляционный суд предоставил разрешение и выдал исполнительный лист на взыскание с Российской Федерации в 1,1 млрд долларов в пользу Ощадбанка. Об этом говорится в решение суда от 17 июля 2019 года.
Таким образом суд разрешил исполнение решения Международного коммерческого арбитража в Париже на территории Украины. Также суд разрешил взыскать с России проценты с суммы, рассчитанные по средней полугодовой ставке ЛИБОР в долларах США, плюс 2% с ежегодной капитализацией.
Как писали «ФАКТЫ», арбитражный трибунал в Париже 26 ноября 2018 года принял решение о взыскании с Российской Федерации 1,3 млрд долларов убытков, причиненных Ощадбанку вследствие аннексии Крыма. Сумма возмещения включает проценты, которые будут начисляться с момента вынесения решения до момента фактической компенсации.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
— Вышла из бани и понеслась: крем для лица, крем для рук, крем для ног, крем для тела... Вопрос сына меня убил наповал: «Мама, а ты вообще зачем мылась?»...