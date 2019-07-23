«Ощадбанку» разрешили взыскать более миллиарда долларов с России

Украина

Киевский апелляционный суд предоставил разрешение и выдал исполнительный лист на взыскание с Российской Федерации в 1,1 млрд долларов в пользу Ощадбанка. Об этом говорится в решение суда от 17 июля 2019 года.

Таким образом суд разрешил исполнение решения Международного коммерческого арбитража в Париже на территории Украины. Также суд разрешил взыскать с России проценты с суммы, рассчитанные по средней полугодовой ставке ЛИБОР в долларах США, плюс 2% с ежегодной капитализацией.

Как писали «ФАКТЫ», арбитражный трибунал в Париже 26 ноября 2018 года принял решение о взыскании с Российской Федерации 1,3 млрд долларов убытков, причиненных Ощадбанку вследствие аннексии Крыма. Сумма возмещения включает проценты, которые будут начисляться с момента вынесения решения до момента фактической компенсации.

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