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«Динамо» – «Шахтер»: где смотреть онлайн битву за Суперкубок Украины
В воскресенье, 28 июля, в Одессе пройдет 16-й по счету матч за Суперкубок Украины между донецким «Шахтером» и киевским «Динамо». Поединок на стадионе «Черноморец» начнется в 21:00.
«ФАКТЫ» ПРОВЕДУТ ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЮ МАТЧА «ДИНАМО» — «ШАХТЕР»
В общей сложности команды встречались между собой в битве за почетный трофей 11 раз, и минимальное преимущество по завоеванным Суперкубкам в очном противостоянии (6:5) на стороне киевлян. Что касается общего количества выигранных трофеев, то тут уже впереди «горняки» — 8:7.
В летнее межсезонье «Динамо» провело летний сбор в Австрии. Киевляне провели пять спаррингов, из которых два выиграли и в трех сыграли вничью. Еще три контрольных матча были сыграны в Киеве — в них были зафиксированы одна ничья и два поражения (общая разница мячей — 12:7 в пользу «Динамо»). «Шахтер» все свои товарищеские матчи провел на двух сборах в Германии и Австрии — в активе «горняков» семь побед, а также по одной ничьей и поражению, при разнице мячей — 17:3.
В прямой трансляции поединок, который будут показывать 18 камерами, можно будет посмотреть, начиная с 21:00, на телеканалах «Украина» и «Футбол 1». На специализированном канале в 20:15 начнется программа «Великий футбол», в эфире которой ведущий обсудит с экспертами расклады перед поединком, а после финального свистка, ориентировочно в 23:15, уже поделятся со зрителями впечатлениями о матче.
Суперкубок Украины
28 июля (воскресенье)
«Динамо» — «Шахтер» 21:00 «Украина» «Футбол 1»
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что букмекеры сделали свои прогнозы на матч за Суперкубок Украины.
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— Никак не могу определиться с планами на вечер. Поэтому в магазине купила презервативы, книгу и... шпатель.