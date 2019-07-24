«Динамо» — «Шахтер»: онлайн-трансляция матча за Суперкубок Украины

Спорт

В воскресенье, 28 июля, футбольный сезон-2019/2020 в Украине традиционно откроется матчем за Суперкубок Украины, в котором встретятся чемпион и обладатель Кубка страны донецкий «Шахтер» и вице-чемпион киевское «Динамо». Поединок пройдет в Одессе на стадионе «Черноморец», начало — в 21:00.

«ФАКТЫ» ПРОВЕДУТ ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЮ МАТЧА, ЗА КОТОРОЙ ВЫ СМОЖЕТЕ СЛЕДИТЬ В ЭТОЙ НОВОСТИ.

Арбитр из Днепра

Комитет арбитров УАФ назначил на матч за Суперкубок Украины бригаду арбитров во главе с 39-летним Виталием Романовым из Днепра. В прошлом сезоне днепрянин работал на 12 матчах элитного отечественного дивизиона, из которых ровно половина — с участием грандов украинского футбола. Также в его активе в прошлом сезоне и два дерби между «Динамо» и «Шахтером» — в 14-м туре «горняки» в Харькове обыграли динамовцев (2:1), а в 25-м туре команды в Киеве разошлись миром (0:0).

39-летний Виталий Романов

ВАР в режиме оффлайн

На предстоящем поединке Комитет арбитров Украинской ассоциации футбола (УАФ) будет тестировать в режиме оффлайн систему видеоассистента рефери (ВАР). В таком формате украинские рефери будут знакомиться с новинкой в первой части сезона, а начиная с весны 2020-го система ВАР будет использоваться, по заверениям руководства УАФ, по крайней мере в двух матчах тура.

15 трофеев на двоих

За всю историю украинского футбола Суперкубок страны разыгрывался 15 раз. Примечательно, что его обладателем становились только два клуба — у «Шахтера» восемь почетных трофеев, у «Динамо» на один меньше (при этом киевляне являются действующими обладателями Суперкубка). Кроме двух грандов отечественного футбола, всего четыре команды — «Ворскла», «Таврия», донецкий «Металлург» и «Черноморец» — принимали участие в поединке за Суперкубок Украины, но безрезультатно.

"Динамо" - действующий обладатель трофея

В сезоне-2018/2019 — по две победы

В прошлом сезоне команды провели между собой шесть поединков в разных турнирах: четыре раза динамовцы и «горняки» пересекались в чемпионате Украины, по одному разу — в Кубке и Суперкубке страны. В двух случаях победа доставалась киевлянам (в том числе как раз в битве за Суперкубок), еще в двух — «Шахтеру» (в одном из них, в четвертьфинале Кубка, донецкая команда выиграла в серии пенальти), также в двух поединках была зафиксирована ничья. Отметим, что особой результативностью прошлогодние поединки не отличались — общая разница мячей 5:4 в пользу «Динамо».

Плодотворное летнее межсезонье

В летнее межсезонье «Динамо» провело летний сбор в Австрии. Киевляне провели пять спаррингов, из которых два выиграли и в трех сыграли вничью. Еще три контрольных матча были сыграны в Киеве — в них были зафиксированы одна ничья и два поражения (общая разница мячей — 12:7 в пользу «Динамо»).

На сборах в Австрии "Динамо" не проигрывало, в контрольных матчах в Киеве - не выигрывало

«Шахтер» все свои товарищеские матчи провел на двух сборах в Германии и Австрии — в активе «горняков» семь побед, а также по одной ничьей и поражению, при разнице мячей 17:3.

Во время подготовки к сезону "Шахтер" проиграл только в одном контрольном матче

«Шахтер» с новым тренером, «Динамо» — с новичком из сборной Украины

Во время летнего трансферного окна «Динамо» пополнилось двумя футболистами — контракты с «бело-синими» подписали ганский защитник / опорный полузащитник Мохаммед Кадири и защитник сборной Украины Александр Караваев.

В межсезонье "Динамо" усилилось игроком сборной Украины Александром Караваевым

А вот «Шахтер» из приобретений ограничился лишь назначением главным тренером португальца Луиша Каштру вместо ушедшего в итальянскую «Рому» Паулу Фонсеки, а также вернувшимися из аренды защитником Додо («Гимарайнш» Португалия), полузащитниками Вячеславом Танковским («Арсенал-Киев») и Александром Пихаленком («Мариуполь»), а также нападающим Густаво Бланко-Лещуком («Малага» Испания).

На тренерском мостике у "горняков" произошла замена - вместо Паулу Фонсеки пришел другой португалец Луиш Каштру

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, где смотреть матч за Суперкубок Украины между «Динамо» и «Шахтером».

Фото ФК «Динамо», ФК «Шахтер»

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