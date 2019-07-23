«Динамо» – «Шахтер»: прогнозы букмекеров на матч за Суперкубок Украины

Спорт

В воскресенье, 28 июля, традиционно новый сезон в украинском футболе стартует матчем за Суперкубок Украины. В Одессе на стадионе «Черноморец» сыграют чемпион и обладатель Кубка страны донецкий «Шахтер» и вице-чемпион киевское «Динамо». Начало — в 21:00.

«ФАКТЫ» ПРОВЕДУТ ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЮ МАТЧА «ДИНАМО» — «ШАХТЕР»

В прошлом сезоне команды провели между собой шесть поединков в разных турнирах: четыре раза динамовцы и «горняки» пересекались в чемпионате Украины, по одному разу — в Кубке и Суперкубке страны. В двух случаях победа доставалась киевлянам (в том числе как раз в битве за Суперкубок), еще в двух — «Шахтеру» (в одном из них, в четвертьфинале Кубка, донецкая команда выиграла в серии пенальти), также в двух поединках была зафиксирована ничья. Отметим, что особой результативностью прошлогодние поединки не отличались — общая разница мячей 5:4 в пользу «Динамо».

В предстоящей дуэли украинские и международные букмекеры отдают преимущество действующему чемпиону и обладателю Кубка, принимая ставки на их успех с такими коэффициентами.

«Фаворит Спорт»: победа «Динамо» — 3,50, ничья — 3,80, победа «Шахтера» — 2,00. «Динамо» выиграет Суперкубок — 2,46, «Шахтер» выиграет Суперкубок — 1,55.

1Xbet: победа «Динамо» — 3,60, ничья — 3,08, победа «Шахтера» — 2,22. «Динамо» выиграет Суперкубок — 2,13, «Шахтер» выиграет Суперкубок — 1,725.

«Марафон»: победа «Динамо» — 3,04, ничья — 3,56, победа «Шахтера» — 2,26. «Динамо» выиграет Суперкубок — 2,13, «Шахтер» выиграет Суперкубок — 1,727.

«Париматч»: победа «Динамо» — 3,10, ничья — 3,60, победа «Шахтера» — 2,20. «Динамо» выиграет Суперкубок — 2,21, «Шахтер» выиграет Суперкубок — 1,67.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что «Динамо», «Заря» и «Мариуполь» узнали соперников в еврокубках.

Фото ФК «Динамо»

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