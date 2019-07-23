Топ-менеджер Darnitsa Group переплыл Босфор

Общество и люди

Дмитрий Шимкив, руководитель группы фармацевтических компаний «Дарница», постоянно испытывает свой организм на прочность. Например, в середине зимы он совершил непростое и экстремальное путешествие в Антарктиду. А сейчас принял новый вызов и поучаствовал в кросс-континентальном заплыве из Азии в Европу — через турецкий Босфор. Расстояние длиной 6,5 километра Шимкив преодолел за 1 час 15 минут и 17 секунд.

На своей странице в ФБ Дмитрий Шимкив поделился достижением, поблагодарив за поддержку свою семью, команду подготовки к заплыву Bosphorus 2019, и особенно отметил работу своего тренера Елены Кудрявцевой.

Для справки Кросс-континетальный заплыв раз в год проводит Олимпийский комитет Турции. Ради этого события в Босфоре даже останавливают судоходство. Ежегодно в соревнованиях испытывают себя 2500 участников, из которых 450 украинцев. По условиям состязания, в открытой воде участники соревнуются без гидрокостюмов, ласт и часов — только футболка, шапочка с номером и чип на ноге.

Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter