Украина

В оккупированном Крыму оккупанты решили заменить скульптуру богини Флоры в Никитском ботаническом суда на бюст советского вождя Ленина. Ранее на полуострове вандалы разрушили памятник погибшим во время Второй мировой, на котором были высечены имена крымских татар.

Об этом в Twitter пишет блогер «Крымский бандеровец». Местная пресса пишет, что администрация ботанического сада пыталась оспорить это решение, но уже дважды проиграла суд.

Бюст Ленина в Никитском ботсаду некогда стоял на этом месте, но поскольку фигурку богини цветов, расцвета, весны и полевых плодов посчитали более уместной для сада, то советского вождя переместили в другое место — ближе к зданию музея. Это произошло в 2012 году. «Кстати, к вопросу о том, что, может, надо сохранять коммуняцкие памятники в специально отведённых местах. В ботсаду сохранили на свою голову. А если бы тогда выкинули, то «нет тела, нет дела», — написал в комментариях один из интернет-пользователей.

А другой выложил фото, как вся эта «красота» выглядела в 2010 году.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Крыму на горе Митридат обрушилась знаменитая древнегреческая арка. Наклонившиеся колонны пытались удержать в вертикальном положении при помощи подпорок, но это не помогло.



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