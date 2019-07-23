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«Общая беда»: Лукашенко резко высказался об Украине (видео)
Президент Беларуси Александр Лукашенко в разговоре с послом Европейского Союза назвал Украину «общей бедой» и призвал Брюссель помочь «братскому» украинскому народу. Об этом сообщает пресс-служба президента Беларуси.
Так, встреча с главой представительства ЕС в Беларуси Андреа Викторин состоялась 22 июля, на следующий день после внеочередных парламентских выборов в Украине.
«У нас есть с вами общая проблема, можно сказать, беда — Украина. Я очень хорошо знаю украинский народ и все то, что сегодня происходит в Украине, этот народ того не заслужил. Прошли президентские, парламентские выборы, важный вопрос так или иначе там решен — вопрос власти», — заявил Лукашенко.
Президент Беларуси подчеркнул, что рассчитывает на содействие ЕС в стабилизации ситуации в Украины. По его словам, официальный Брюссель в свое время предложил альтернативу сближению с РФ и Беларусью и дал украинскому народу «много обнадеживающих сигналов».
«Европейский Союз сказал А, должен сказать Б, если говорить откровенно. Надо помочь украинскому народу», — сказал Лукашенко. Он призвал европейского посла передать Брюсселю, что Украина нуждается в поддержке ЕС.
«Дело в том, что эта проблема наша с вами — мы, украинцы и вы живем в одном регионе. Этот нарыв, эту головную боль для Европейского Союза надо как можно быстрее устранить. Поэтому я убедительно прошу вас, как бы ни было сложно вам сейчас, уезжая в другую страну, передать этот сигнал Европейскому Союзу: Украина нуждается в поддержке», — подчеркнул лидер Беларуси.
Как писали «ФАКТЫ», на днях президент Беларуси Александр Лукашенко принял приглашение своего украинского коллеги Владимира Зеленского посетить Форум регионов в Житомире.
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