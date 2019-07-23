- 16:38 В России подтвердили приговор узнику Кремля Павлу Грибу
- 16:34 Известный российский оппозиционер попросил политическое убежище в США
- 16:32 «Нормальный папа»: школьник поиграл в футбол на пляже с Лионелем Месси
- 16:28 В Украине подешевеет газ для населения: кому нужно будет платить меньше
- 16:25 В одесском кафе посетитель устроил стрельбу из-за долга: подробности
- 16:10 Ничего без нас не могут: в сеть волна насмешек из-за "украинского следа" в аварии на "Лошарике"
- 16:08 В Крыму туристов избили толпой за отказ платить за фото: инцидент попал на видео
- 16:04 В Одессе «скорая» сбила мужчину на пешеходном переходе
- 15:59 Скарлетт Йоханссон ослепила поклонников кольцом за 400 тысяч долларов
- 15:59 «Слуги народа»: кто прошел в Раду по партийному списку
- 15:52 Вырубка лесов или белорусский карьер: почему пересыхают Шацкие озера
- 15:44 Спикером Рады — тамаду: сеть взорвала смешная шутка про новый парламент
В Одессе «скорая» сбила мужчину на пешеходном переходе
Во вторник, 23 июля, в Одессе автомобиль скорой медицинской помощи сбил мужчину на пешеходном переходе. Как сообщили в управлении патрульной полиции в Одесской области, ДТП произошло на Николаевской дороге.
По предварительным данным, по реверсивной полосе с включенными специальными сигналами двигался автомобиль Peugeot (скорая помощь), который совершил наезд на пешехода.
Как отмечается, мужчина пересекал проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. Потерпевший доставлен в больницу. Сейчас на месте аварии работает следователь.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали о жутком ДТП, которое произошло на днях под Киевом, недалеко от села Вита Почтовая. Молодой водитель сбил на скорости трех человек, которые переходили дорогу. В результате 30-летний мужчина, а также женщины 37 и 40 лет погибли на месте.
«ФАКТЫ» также писали о том, что в Киеве произошло ДТП, в котором пострадал пешеход, пытавшийся преодолеть шесть полос дороги с интенсивным движением.
А в Богодухове Харьковской области в ДТП погибли 25-летний парень и мальчик, которому было четыре года.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Одесская семья: – Софа, прошу тебя, не устраивай новую сцену! В моем возрасте уже нет сил мириться по несколько раз за вечер!