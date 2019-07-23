В Одессе «скорая» сбила мужчину на пешеходном переходе

Происшествия

Во вторник, 23 июля, в Одессе автомобиль скорой медицинской помощи сбил мужчину на пешеходном переходе. Как сообщили в управлении патрульной полиции в Одесской области, ДТП произошло на Николаевской дороге.

По предварительным данным, по реверсивной полосе с включенными специальными сигналами двигался автомобиль Peugeot (скорая помощь), который совершил наезд на пешехода.

Как отмечается, мужчина пересекал проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. Потерпевший доставлен в больницу. Сейчас на месте аварии работает следователь.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о жутком ДТП, которое произошло на днях под Киевом, недалеко от села Вита Почтовая. Молодой водитель сбил на скорости трех человек, которые переходили дорогу. В результате 30-летний мужчина, а также женщины 37 и 40 лет погибли на месте.

«ФАКТЫ» также писали о том, что в Киеве произошло ДТП, в котором пострадал пешеход, пытавшийся преодолеть шесть полос дороги с интенсивным движением.

А в Богодухове Харьковской области в ДТП погибли 25-летний парень и мальчик, которому было четыре года.

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